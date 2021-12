Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle sfide, 17^ giornata

RISULTATI SERIE A: SI INZIA CON TORINO BOLOGNA

Sono riflettori puntati sui risultati della Serie A in questa domenica 12 dicembre 2021: con oggi infatti entreremo nel vivo della 17^ giornata del primo campionato nazionale e davvero non vediamo l’ora di dare la parola al campo, considerando anche i club che ci faranno compagnia e il valore di tre punti che stanno messi in palio. Avvicinandoci sempre di più alla conclusione del turno di andata della stagione 2021-22 ecco che per parecchi club il contesto di fa sempre più bollente: i punti rimasti in palio sono pochi e c’è tanta voglia di dare il massimo nel rush finale (per poi tornare alla grande già nel 2022). Ecco perchè anche le sfide di oggi sono così attese: pure vediamo in primis quali saranno gli incontri previsti in questa domenica.

Calendario alla mano, vediamo subito che al solito, per la domenica riservata ai risultati di Serie A, il primo fischio d’inizio sarà già alle ore 12.30: per il lunch match il 17^ turno ci riserva all’Olimpico l’incontro tra Torino e Bologna, match che pure vede i granata ancora in cerca di risposte, dopo anche il doppio pareggio incamerato con Empoli e Cagliari negli ultimi due turni. Solo alle ore 15.00 invece oggi si accenderà al Bentegodi la sfida tra Verona e Atalanta, mentre alle ore 18.00 avremo due incontri ad attenderci, ovvero Napoli-Empoli al San Paolo e Sassuolo-Lazio al Mapei Stadium. Il quadro dei risultati della Serie A poi si completerà solo alle ore 20.45, con la sfida tra Inter e Cagliari, dove i campioni d’italia pure non dovrebbero fare troppa fatica contro la squadra sarda, in chiara difficoltà.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: IL CONTESTO

Ricordati gli incontri che ci faranno compagnia in questa domenica, tutta riservata ai risultati della Serie A, pure ci pare necessario ora controllare anche la classifica del primo campionato nazionale per dare un miglior contesto alle sfide in programma. Ecco che allora anche oggi saranno riflettori puntati su Inter e Napoli, che dopo i rispettivi impegni europei di questa settimana, si sfideranno nuovamente alla lontana per la prima posizione della graduatoria, con pochissima distanza l’uno dall’altro.

Pure attenzione alla Lazio, in cerca di un rilancio verso le posizioni UEFA della graduatoria, come pure a Bologna, Verona, Empoli e Sassuolo, tutti vicini intorno alla top dieci della classificata pronti a lanciare l’assalto altre big del campionato nazionale. Senza dimenticare chi è in cerca di risposte come il Cagliari: la squadra rossoblù, dopo anche il quarto pareggio recuperato solo pochi giorni fa contro il Torino non pare più in grado di vincere (l’ultimo successo è del 17 ottobre) e tale trend getta una brutta ombra sulla panchina di Mazzari, sempre in bilico. Chissà però che il tecnico di San Vincenzo riesca oggi nell’impresa contro la sua ex squadra, certo distratta dalle coppe in questo periodo: mai dire mai!

RISULTATI SERIE A

Ore 12:30 Torino-Bologna

Ore 15:00 Verona-Atalanta

Ore 18:00 Napoli-Empoli

Ore 18:00 Sassuolo-Lazio

Ore 20:45 Inter-Cagliari

CLASSIFICA SERIE A

Milan 39

Inter 37

Napoli 36

Atalanta 34

Fiorentina 30

Juventus 28

Roma, Lazio 25

Bologna 24

Verona, Empoli 23

Sassuolo 20

Torino 19

Sampdoria 18

Udinese, Venezia 16

Spezia 12

Genoa, Cagliari 10

Salernitana 8



