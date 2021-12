Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score delle sfide, 18^ giornata

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: NEL VIVO DELLA 18^ GIORNATA

Siamo nel vivo della 18^ giornata del primo campionato nazionale davvero non vediamo l’ora di scoprire risultati della Serie A, che pure ci arriveranno dai campi impegnati oggi, sabato 18 dicembre. Dopo i gustosi anticipi occorso solo ieri sera, ecco che pure oggi la prima serie del calcio italiano torna a trovarci con ben tre sfide messe in calendario: un programma fitto se consideriamo che già ieri sono stati ben due gli anticipi. Ma che pure non ci coglie di sorpresa se consideriamo che la prossima sarà l’ultima giornata della Serie A prima della sosta invernale per le festività e che pure i nostri beniamini saranno già in campo il prossimo 21 dicembre.

Ma torniamo al presente per un attimo e vediamo che cosa ci riserva questo sabato dedicato ai risultati della Serie A. Calendario alla mano pure vediamo che primo fischio d’inizio sarà già alle ore 15.00 con l’incontro a Bergamo tra Atalanta e Roma: solo alle ore 18.00 saranno invece riflettori puntati al Dall’Ara con la partita tra Bologna e Juventus. Il quadro dei risultati della Serie A pure si completerà solo alle ore 20.45 con la sfida tra Cagliari e Udinese, attesa alla Sardegna Arena.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: IL CONTESTO

Pur impazienti di dare la parola al campo e dunque scoprire i risultati di Serie A che ci arriveranno oggi, per la 18^ giornata, pure ci pare opportuno andare a dare anche un miglior contesto alle sfide che ci faranno compagnia, confrontandoci ovviamente con la classifica della Serie A, fin qui fissata. Come possiamo immaginare, i punti messi in palio oggi sono dei più pesanti, ricordando che a brevissimo pure consegneremo il titolo di campione di inverno. Ecco che allora ci attendiamo un match infuocato tra Atalanta e Roma, considerato che la Dea, dopo anche il successo strappato a Verona, è prossima a raggiungere l’Inter capolista, mentre per i giallorossi (solo sesti per ora) sarebbe davvero importante almeno chiudere la prima parte di stagione (non delle già importanti) almeno in zona UEFA.

Pure non dimentichiamo che i punti messi in palio in questo sabato saranno fondamentali per club come Bologna e Juventus, a caccia di risposte nella zona medio alta della graduatoria, come pure per Cagliari e Udinese, che invece non godono di ottima salute. Alla vigilia del penultimo turno di andata la squadra sarda è quanto mai in bilico, come pure il suo allenatore Mazzarri, che dopo il KO con l’Inter pure rischia davvero moltissimo. Pure rimane sotto esame Cioffi e la sua Udinese, chiamata a recuperare degli ultimi scivoloni occorsi in campionato e risalire dalle zona più basse della classifica della serie A. La 18^ giornata e i punti messi in palio potrebbero dunque dare in tal senso parecchie risposte: vedremo che dirà il campo.

RISULTATI SERIE A

Ore 15.00 Atalanta-Roma

Ore 18.00 Bologna-Juventus

Ore 20.45 Cagliari-Udinese

CLASSIFICA SERIE A

Inter 43

Milan 39

Atalanta 37

Napoli 36

Fiorentina 30

Lazio, Roma, Juventus 28

Empoli 26

Bologna 24

Verona, Sassuolo 23

Torino 22

Sampdoria 18

Udinese 17

Venezia 16

Spezia 12

Genoa, Cagliari 10

Salernitana 8



