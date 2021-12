Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle sfide della 19^ giornata

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: SI COMPLETA LA 19^ GIORNATA

Spazio ai risultati della Serie A in questo mercoledì 22 dicembre 2021: dopo i gustosi anticipi occorsi solo ieri, ecco che siamo nel vivo della 19^ giornata di campionato e davvero non vediamo l’ora di dare la parola al campo, per ottenere gli ultimi verdetti del girone di andata del campionato 2021-22 e dunque anche dell’annata solare 2021. L’attesa è grande, considerato che pure il programma odierno sarà ricchissimo: non sono previsti posticipi e dunque si giocherà tutto oggi.

Calendario alla mano vediamo allora subito che ad aprire questo mercoledì dedicato ai risultati della Serie A sarà la sfida al Mapei Stadium tra Sassuolo e Bologna, attesa alle ore 16.30, mentre alla stessa ora pure avremo al Penzo Venezia-Lazio, match che pure non vedrà un bomber del calibro di Immobile, trovato positivo al coronavirus in questi giorni. Alle ore 18.30 saranno invece riflettori puntati su Inter-Torino, con i nerazzurri a caccia della 14^ vittoria, dopo anche il successo strappato alla Salernitana solo pochi giorni fa. Alla medesima ora pure avranno inizio anche Verona-Fiorentina al Bentegodi e Roma-Sampdoria tra le mura dell’Olimpico. Alle ore 20.45 si chiuderà il quadro della 19^ giornata di campionato, con la sfida tra Napoli e Spezia e il match Milan-Empoli, dove gli azzurri sognano il colpaccio dopo anche il pari ottenuto con lo Spezia solo pochi giorni fa.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: IL CONTESTO

Pur impazienti di dare la parola al campo e dunque entrare nel vivo di questo mercoledì dedicato ai risultati della serie A, ci pare comunque necessario ora dare un miglior contesto alle sfide che ci faranno compagnia per la 19^ giornata: sempre facendo riferimento alla classifica fin qui segnata. Lista alla mano, va infatti detto che oggi sarà conclusione della prima parte della stagione più che positiva per l’Inter. La squadra nerazzurra infatti si presenta contro il Torino da Campionessa d’Inverno, con ben 43 punti messi da parte e un vantaggio già ampio rispetto a squadre come Milan e Napoli, che invece sperano almeno di non scivolare ancora nel finale di stagione, dopo gli ultimi KO rimediati.

Puntano pure a un lieto fine dopo una stagione a trattai turbolenta, Roma e Fiorentina, che la classifica del campionato di Serie A per ora le vede ancora in zona Coppa: pure per Mourinho come per Italiano non sarà un turno scontato quello di oggi, perché pure Sampdoria e Verona hanno molto per cui lotta nella 19^ giornata di campionato. Si può diretto lo stesso anche dello Spezia, che sogna la riconferma fuori dalla zona rossa della graduatoria di campionato, come della Lazio: dopo anche il successo strappato al Genoa, la squadra di Sarri fatica lontana dalla zona UEFA della graduatoria, ma con 28 punti a tabella ha ancora oggi l’occasione di rimanere attaccata alle altre big del campionato. Riusciranno i biancocelesti a non scivolare a metà classifica prima della chiusura dell’annata 2021?

RISULTATI SERIE A

Ore 16:30 Sassuolo-Bologna

Ore 16:30 Venezia-Lazio

Ore 18:30 Inter-Torino

Ore 18:30 Roma-Sampdoria

Ore 18:30 Verona-Fiorentina

Ore 20:45 Empoli-Milan

Ore 20:45 Napoli-Spezia

CLASSIFICA SERIE A

Inter 43

Napoli, Milan 39

Atalanta 38

Juventus 34

Roma, Fiorentina 31

Lazio 28

Empoli 27

Torino 25

Sassuolo, Bologna 24

Verona 23

Udinese 20

Sampdoria 19

Venezia 17

Spezia 13

Genoa 11

Cagliari 10

Salernitana 8



