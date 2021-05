RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Sfida decisiva all’Allianz! Diretta gol live score

RISULTATI SERIE A: ATTESA PER JUVENTUS MILAN

Sfida delle più attese in questa domenica dedicata ai risultati della Serie A è senza dubbio quella tra Juventus e Milan, prevista solo questa sera alle ore 20.45. Sono davvero tanti i motivi per cui non possiamo perderci tale scontro: si va dalla tradizione ricchissima del match fino al prestigioso palmares delle due società, senza dimenticare dei protagonisti chiamati in causa (non mancano gli ex della sfida) come ovviamente il valore dei tre punti messi in palio. Abbiamo già riferito che alla vigilia della 35^ giornata, Juventus e Milan sono ora appaiati a quota 69 punti e impegnati in una strenua lotta per un pass che vale la Champions league 2021: battaglia che potrebbe decidere anche oggi, o solo al triplice fischio finale dell’ultimo turno. Ricordiamo infatti che per la corsa alla Champions che i fattori da valutare al momento sono tanti e che è molto difficile fare previsioni chiare: a pari punti abbiamo anche la Dea e che pure alle spalle dei tre in classifica la concorrenza è forte, con Napoli e Lazio davvero vicine, e che pure negli ultimi scampoli della stagione sono attesi altri scontri diretti (solo nell’ultimo turni si giocherà Atalanta-Milan) che si riveleranno decisivi (specie in caso di “classifica avulsa”). Insomma c’è ancora tanta carne al fuoco nella 35^ giornata di Serie A: chissà che dirà il campo.

SI COMPLETA LA 35^ GIORNATA

Spazio ai risultati della Serie A, anche in questa domenica 9 maggio 2021: con oggi anzi arriveremo a completare il quadro della 35^ giornata (non si sarà alcun posticipo lunedì, tenuto conto che già il prossimo 11 maggio saranno ancora in campo per un turno infrasettimanale) e davvero non vediamo l’ora di dare la parola in campo. Benché pure sia già stato assegnato, con buon anticipo, lo scudetto all’Inter di Conte, pure sono ancora tanti i verdetti che rimangono in sospeso, dall’accesso alle Coppe UEFA fino alla lotta per la salvezza.

Impazienti di scoprire i verdetti, andiamo prima a controllare quali saranno i match che ci attendono quest’oggi. Calendario alla mano vediamo che oggi il primo fischio d’inizio sarà alle ore 12.30 quando al Marassi avrà inizio la sfida tra Genoa e Sassuolo: solo alle ore 15.00 sarà invece la volta di Benevento-Cagliari e Parma-Atalanta, come della sfida tra Verona e Torino, prevista invece al Bentegodi. Da programma ecco che alle ore 18.00 sarà partita all’Olimpico tra Roma e Crotone, mentre solo alle ore 20.45 si accenderà il big match per la Champions league tra Juventus e Milan.

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA E CONTESTO

Pur impazienti di dare la parola al campo e dunque dare il via a questa domenica riservata ai risultati della Serie A, ci pare doveroso dare ora un quadro più chiaro degli incontro che ci attendono: controlliamo allora che cosa sta succedendo nella classifica del campionato. Alla vigilia della 35^ giornata della Serie A, vediamo subito che i tre punti messi in palio si annunciano fondamentali per decidere la corsa alla Champions, tenuto conto che tra i club impegnati oggi abbiamo l’Atalanta, seconda con 69 punti dopo il pari rimediato col Sassuolo, ma pure Juventus e Milan, che la seguono a pari punti. Appena più sotto poi vediamo il Sassuolo che con l’ottava piazza in classifica sogna l’Europa: oggi gli emiliani si giocano punti decisivi dunque nell’incontro con il Genoa.

Non solo: a così pochi turni dal termine della stagione regolare non scordiamo che è sempre battaglia in zona salvezza. Anzi in tal senso sarà decisiva la sfida tra Benevento e Cagliari, ricordato che gli stregoni sono 18^ con 31 punti e che i sardi (dopo il pari strappato al Napoli), li sopravanzano di appena una lunghezza. Occhio anche al Torino (atteso nel pomeriggio contro il Verona), che pur avendo superato il Parma, ancora non può dirsi tranquillo. Insomma ci attende una domenica davvero importante, dove si deciderà l’esito di questa stagione 200-21: diamogli il via!

RISULTATI SERIE A

Ore 12.30 Genoa-Sassuolo

Ore 15.00 Benevento-Cagliari

Ore 15.00 Parma-Atalanta

Ore 15.00 Verona-Torino

Ore 18.00 Roma-Crotone

Ore 20.45: Juventus-Milan

CLASSIFICA SERIE A

Inter 85

Napoli 70

Atalanta, Juventus, Milan 69

Lazio 64

Roma 55

Sassuolo 53

Sampdoria 45

Verona 42

Udinese, Bologna 40

Fiorentina 38

Genoa 36

Torino, Spezia 34

Cagliari 32

Benevento 31

Parma 20

Crotone 18



