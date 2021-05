Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score delle sfide per la 37^ giornata

RISULTATI SERIE A: OGGI LA 37^ GIORNATA

Spazio ancora ai risultati della Serie A: dopo i gustosi anticipi occorsi solo ieri, ecco che il primo campionato nazionale sarà in campo ancora oggi, domenica 16 maggio 2021, per le sfide della 37^ giornata. Siamo dunque nel vivo del penultimo turno del primo campionato nazionale e siamo ovviamene impazienti di dare la parola al campo: ci attenderanno ben sei incontri e tutti saranno di sicuro ben brillanti. Vediamoli subito.

Calendario alla mano, vediamo che primo incontro oggi sarà già alle ore 12.30 con la sfida al Franchi tra Fiorentina e Napoli: solo alle ore 15.00 spazio invece per Benevento-Crotone e Udinese-Sampdoria. Sarà poi solo alle ore 18.00 che al Tardini avrà inizio l’incontro tra Parma e Sassuolo, mentre alle ore 20.45 il quadro dei risultati della Serie A si completerà con l’incontro tra Milan e Cagliari.

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA E CONTESTO

Prima di dare il via a questa domenica riservata ai risultati della Serie A, ci pare doveroso andare a controllare anche la classifica che si presenta nella 37^ giornata di campionato: dopo tutto, i tre punti messi in palio saranno certo decisivi per molti club, in questi ultimi scampoli della stagione 2020-21. Lo saranno certo per Napoli e Milan, impegnati nella corsa alla Champions league (che li vede rispettivamente alla quarta e terza posizione in graduatoria, con 75 e 73 punti), come pure per il Sassuolo, che con 56 punti a tabella e nonostante lo scivolone occorso con la Juventus pochi giorni fa, ancora sogna un pass che vale la Conference League UEFA.

Ma non dimentichiamo le battaglie in corso anche in zona salvezza, più che mai roventi in questo penultimo turno: con 36 punti il Cagliari non può certo dirsi al sicuro, nonostante il pari ottenuto con la Fiorentina pochi giorni fa, mentre pure il Benevento rimane in bilico, e già oggi contro il Crotone potrebbe determinare il proprio destino. Ci attenderà una domenica davvero ricca!

RISULTATI SERIE A

Ore 12.30 Fiorentina-Napoli

Ore 15.00 Benevento-Crotone

Ore 15.00 Udinese-Sampdoria

Ore 18.00 Parma-Sassuolo

Ore 20.45 Milan-Cagliari

CLASSIFICA SERIE A

Inter 88

Atalanta 78

Milan, Juventus 75

Napoli 73

Lazio 67

Roma 61

Sassuolo 56

Sampdoria 46

Verona 43

Udinese, Bologna 40

Fiorentina, Genoa 39

Spezia 38

Cagliari 36

Torino 35

Benevento 31

Crotone 21

Parma 20



