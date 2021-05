Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: il derby del Gewiss Stadium

RISULTATI SERIE A: IL MILAN VA A BERGAMO

Big match per questa domenica dedicata ai risultati della Serie A, è senza dubbio il derby lombardo tra Atalanta e Milan, in programma Bergamo questa sera, dove pure saranno messi in palio punti decisivi per la Champions League. Come abbiamo detto prima, la Dea è sicura di accedere alla massima competizione per club 2021-22, ma non i rossoneri, che il lizza per un pass con Napoli e Lazio, pure dovranno controllare quanto accade sugli altri campi questa sera. La situazione entro la top five della classifica è delicata e i club sono tutti molto vicini: a Pioli come ai suoi ragazzi non sarà concessa alcun distrazione. Anche perché i nerazzurri, pur con alcune certezze, rimangono avversari temibili: Gasperini infatti vuole mettere in cassaforte, oltre la Champions anche il secondo gradino a fine campionato e dunque punterà fare bottino pieno. (agg Michela Colombo)

IL TRISTE COMMIATO DEL BENEVENTO

Presentando i risultati della Serie A che ci attendiamo oggi, per la 38^ giornata di campionato, abbiamo parlato della necessità dei tre punti messi in palio in questa domenica, per decidere degli ultimi verdetti della stagione 2020-21. Pure a programma vi è match che per la classifica non significa più nulla ed è quello tra Torino e Benevento, che pure doveva essere decisivo per la lotta salvezza, almeno fino a pochi giorni fa. Controllando la classifica vediamo che i granata sono appena salvi, grazie al pareggio recuperato solo in settimana contro la Lazio nel recupero della 25^ giornata: per i piemontesi il punto vinto è bastato per farli volare a quota 36 punti e dunque a + 4 dagli stregoni, che invece dal 18^ gradino sanno che il loro destino sarà in cadetteria il prossimo anno. Di conseguenza la sfida che ci attende oggi vale solo per lo spettacolo: pure non vediamo l’ora di dargli spazio. (agg Michela Colombo)

OGGI SI CHIUDE LA STAGIONE 2020-21!

Sono riflettori puntati sui risultati della Serie A, per la 38^ e ultima giornata di campionato, che verrà completata oggi, domenica 23 maggio 2021, dopo pure i gustosi anticipi occorsi solo ieri. Arrivati dunque gli ultimi 90 minuti della stagione 2020-21 siamo impazienti di dare la parola al campo, tenuto poi conto che ancora parecchi verdetti devono arrivarci per la classifica finale: prima però andiamo a vedere che ci riserva il programma per la giornata, davvero molto particolare.

La Lega infatti per preservare la contemporaneità nei campi dove si giocano punti pesanti per le coppe (per retrocessione e salvezza ormai è tutto deciso), ha stilato un calendario ben particolare, con un solo incontro alle ore 15.00, previsto a San Siro tra Inter e Udinese, con i nerazzurri già Campioni. Solo alle ore 20.45 verranno disputate le restanti sei sfide e dunque Atalanta-Milan, Bologna-Juventus, Napoli-Verona, Sassuolo-Lazio, Spezia-Roma e Torino Benevento.

RISULTATI SERIE A: CONTESTO E CLASSIFICA

Arrivati all’ultimo turno del primo campionato nazionale, classifica alla mano, ben vediamo che ancora molti verdetti devono venir stabiliti e ovviamente vi è dunque gran attesa per i risultati della Serie A che otterremo stasera. Se infatti ben sappiamo che sono i nerazzurri di Conte i vincitori dello Scudetto, come pure che la Dea è ormai sicura della qualificazione alla Champions league (ma non del secondo posto), vi è ancora gran battaglia per gli ultimi due biglietti messi in palio, con Milan, Napoli e Juventus ancora lizza, tutti ben vicini.

Dopo anche il pareggio ottenuto nel recupero col Torino, non dubita dell’Europa league la Lazio di Inzaghi, ma è costretta alla battaglia finale per l’ultima competizione UEFA, la Conference League, la Roma, che con 61 punti e nonostante il successo nell’ultimo derby, rimane in dubbio col Sassuolo, negli ultimi 90 minuti del campionato. Insomma, ai vertici della classifica di campionato ben poco è definito alla viglia di questa domenica, dedicata ai risultati della Serie A, l’ultima della stagione: ci attendono 90 minuti palpitanti!.

RISULTATI SERIE A

Ore 15.00 Inter-Udinese

Ore 20.45 Atalanta-Milan

Ore 20.45 Bologna-Juventus

Ore 20.45 Napoli-Verona

Ore 20.45 Sassuolo-Lazio

Ore 20.45 Spezia-Roma

Ore 20.45 Torino-Benevento

CLASSIFICA SERIE A

Inter 88

Atalanta 78

Napoli, Milan 76

Juventus 75

Lazio 68

Roma 61

Sassuolo 59

Sampdoria 52

Verona 44

Genoa 42

Bologna 41

Fiorentina, Udinese 40

Spezia 38

Cagliari 37

Torino 35

Benevento 32

Crotone 23

Parma 20



