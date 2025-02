RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: IL DERBY D’ITALIA!

È naturalmente Juventus Inter a nobilitare, per così dire, i risultati Serie A per domenica 16 febbraio: si giocano cinque partite per la prosecuzione della 25^ giornata e il derby d’Italia la fa da padrone, va in scena alle ore 20:45 e questo match arriva tre mesi e mezzo dopo lo straordinario spettacolo di San Siro, perché all’andata la Juventus era andata sotto, aveva ribaltato l’Inter ma si era poi trovata sotto di due gol, salvo rimontare in breve tempo con la doppietta di Kenan Yildiz che aveva definito un 4-4 pazzo. Da quel momento sono cambiate alcune cose, anche se non molte: l’Inter si gioca sempre lo scudetto, la Juventus non è del tutto guarita dai suoi malanni.

A dire il vero i bianconeri sono comunque riusciti a infilare due vittorie consecutive in campionato e poi hanno vinto l’andata dei playoff di Champions League, il 2-1 al Psv Eindhoven non fa stare tranquilli in vista del ritorno ma è comunque già qualcosa. L’Inter dal canto suo è già agli ottavi in campo internazionale e ha saputo recuperare terreno sul Napoli: Simone Inzaghi se la gioca sul serio e sa bene che per i risultati Serie A questa partita è fondamentale anche per la fiducia. Staremo a vedere: intanto, diciamo che Fiorentina Como, Monza Lecce, Udinese Empoli e Parma Roma sono le altre quattro partite di questa domenica per la 25^ giornata.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: PER LA SALVEZZA

Siamo allora in un momento in cui i risultati Serie A possono definire parecchio: questa domenica in particolar modo abbiamo protagonista la corsa per la salvezza, c’è una delicata sfida diretta all’U-Power Stadium anche se il Monza, a 8 punti dal quartultimo posto, in questo momento appare decisamente condannato e la decisione di richiamare Alessandro Nesta potrebbe non spostare più di tanto l’asticella, il Lecce allora sa bene di avere una straordinaria occasione per ottenere altri punti utili per tenere a bada il Parma, in crisi nera e impegnato contro una Roma che invece si è ampiamente ripresa, e l’Empoli che è reduce da due sconfitte e dunque è calato, tornando a rischiare.

A Firenze invece va il Como di Cesc Fabregas, che avrebbe certamente meritato di più contro la Juventus: i lariani sono la squadra che esprime il miglior gioco tra le pericolanti ma ancora non ha fatto il salto di qualità in termini di risultati, la Fiorentina ha perso a San Siro quattro giorni dopo aver demolito l’Inter al Franchi ed è sempre all’inseguimento di un posto tra le prime quattro della classifica, potrebbe venirne fuori una partita interessantissima ed è quello che tra qualche ora scopriremo vivendo insieme la domenica dedicata ai risultati Serie A.

RISULTATI SERIE A: 25^ GIORNATA

Ore 12:30 Fiorentina Como

Ore 15:00 Monza Lecce

Ore 15:00 Udinese Empoli

Ore 18:00 Parma Roma

Ore 20:45 Juventus Inter

