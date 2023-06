RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Alcuni paragoni con il passato, diretta gol live score (oggi 4 giugno 2023)

RISULTATI SERIE A: I PARAGONI

Naturalmente soltanto stasera sarà definitivo il quadro dei risultati Serie A e con esso anche la classifica finale del massimo campionato, ma alcune considerazioni potremmo già farle. Ad esempio, ai vertici della classifica di Serie A il meritato scudetto del Napoli è stato favorito anche dal rendimento sotto le aspettative di tutte le altre big. Appena un anno fa, dietro gli 86 punti del Milan c’erano l’Inter a quota 84 e il Napoli terzo con 79 punti, mentre due stagioni fa addirittura si rimase fuori dalla zona Champions League con 77 punti, che collocarono proprio il Napoli al quinto posto e stavolta sarebbero bastati per la piazza d’onore.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: la Lazio chiude al secondo posto! Live score sabato 3 giugno 2023

Nel 2020 invece Atalanta e Lazio chiusero al terzo e quarto posto appaiate a quota 78 punti, dunque pure tre anni fa non sarebbero bastai nemmeno per entrare in Champions League i punti della seconda di quest’anno. Quanto alla lotta salvezza, ci sarà invece una quota almeno leggermente più alta, perché un anno fa la Salernitana si era salvata con 31 punti, esattamente quelli che hanno in questo momento Spezia e Verona, ma una delle due dovrà retrocedere. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol: ancora Champions per il Milan! Live score (28 maggio 2023)

RIMANE DA ASSEGNARE L’EUROPA!

I risultati Serie A sono arrivati all’ultima tappa del loro lunghissimo cammino iniziato il 13 agosto dell’anno scorso: infatti le ultime sei partite della 38^ giornata di campionato saranno in programma oggi, domenica 4 giugno 2023, per chiudere anche questo ultimo turno del massimo campionato di calcio italiano. Fra venerdì e ieri abbiamo avuto quattro anticipi, ma il meglio ci attende stasera, perché la Lega Serie A ha voluto collocare alla domenica le partite in cui c’è ancora in palio qualcosa, con la lotta salvezza in particolare evidenza.

Ricordiamo allora il programma delle partite di oggi, che ci daranno gli ultimi risultati Serie A per questo campionato: tutto sarà spostato verso sera, si comincerà alle ore 18.30 con Napoli Sampdoria che sarà naturalmente la festa scudetto dei partenopei, poi alle ore 21.00 avremo ben cinque partite in contemporanea con in palio gli ultimi verdetti ancora da stabilire, cioè Atalanta Monza, Lecce Bologna, Milan Verona, Roma Spezia e Udinese Juventus.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: Inter di nuovo seconda!

RISULTATI SERIE A: LA LOTTA SALVEZZA

Qualcosa c’è ancora da stabilire verso la qualificazione per l’Europa League piuttosto che per la Conference League, ma oggi sarà una serata fondamentale soprattutto per Spezia e Verona, che si meritano di conseguenza il nostro approfondimento nei risultati Serie A. Per essere precisi, dobbiamo annotare che non è detto che il verdetto sulla salvezza arrivi già stasera, perché in caso di arrivo a pari punti nella classifica di Serie A ci sarà lo spareggio, eventualità più che credibile dal momento che liguri e veneti hanno 31 punti e sono attesi da trasferte difficili, per lo Spezia in casa della Roma e per il Verona sul campo del Milan.

I due cammini sono stati piuttosto diversi: lo Spezia aveva iniziato discretamente per poi andare in calendo e per questo adesso rischia moltissimo; il Verona invece era stato disastroso fino alla lunga sosta per i Mondiali con 5 punti nelle prime quindici giornate e dieci sconfitte consecutive, poi ha rialzato la testa pur continuando a faticare ed è almeno arrivato ancora in lotta fino all’ultima giornata, a differenza di Cremonese e Sampdoria. Se oggi una delle due farà più punti dell’altra avremo il verdetto, altrimenti la Serie A tornerà a provare il brivido di uno spareggio di fine campionato…

RISULTATI SERIE A, 38^ GIORNATA

ore 18.30

Napoli Sampdoria

ore 21.00

Atalanta Monza

Lecce Bologna

Milan Verona

Roma Spezia

Udinese Juventus

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 87

Lazio 74

Inter 72

Milan 67

Atalanta 61

Roma 60

Juventus (-10) 59

Fiorentina 56

Torino 53

Monza 52

Bologna 51

Udinese 46

Sassuolo 45

Empoli 43

Salernitana 42

Lecce 36

Spezia, Verona 31

Cremonese 27

Sampdoria 19











© RIPRODUZIONE RISERVATA