Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score degli ultimi due posticipi della 1^ giornata di campionato, oggi lunedì 25 agosto 2025

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: DUE POSTICIPI PER CHIUDERE LA 1^ GIORNATA

Quattro squadre devono ancora cominciare il proprio percorso in campionato, saranno infatti protagoniste dei due posticipi che completeranno la prima giornata e di conseguenza anche i risultati Serie A oggi, lunedì 25 agosto 2025, anche per poter avere finalmente una classifica completa, sia pure evidentemente ben poco indicativa circa quello che sarà la nuova Serie A.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Juve ok, pari a Bergamo! Diretta gol live score (1^ giornata, 24 agosto 2025)

Il lunedì sera comincerà con quello che potremmo definire il derby del Nord-Est, perché alle ore 18.30 si giocherà Udinese Verona. Il debutto in Coppa Italia ha visto i bianconeri vincere per 2-0 contro la Carrarese, mentre l’Hellas ha avuto bisogno dei calci di rigore per piegare l’Audace Cerignola – anche se gli scaligeri giocavano in trasferta.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Clamorosa Cremonese! Diretta gol live score (1^ giornata, 23 agosto 2025)

Sarà una sfida all’insegna della continuità, dal momento che Udinese e Verona hanno entrambe confermato i rispettivi allenatori della scorsa stagione, il tedesco Kosta Runjaic per i friulani e Paolo Zanetti per i veneti, notizia non banale al via di un campionato di Serie A nel quale più di metà delle squadre ha cambiato allenatore.

Le due società invece sono reduci da una scorsa stagione soddisfacente e allora confidano di poter vivere un 2025-2026 a sua volta sereno, con la salvezza e magari anche qualcosa in più, in particolare per l’Udinese, che vorrebbe ritagliarsi un ruolo come minimo da metà classifica nei risultati Serie A: i friulani ci riusciranno?

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Spazio agli ultimi verdetti, si gioca! Diretta gol live score (25 maggio 2025)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: IL POSTICIPO DI LUSSO

Alle ore 20.45 ci sarà invece una chiusura di lusso per i risultati Serie A della prima giornata: Inter Torino è una delle partite più affascinanti e gloriose del calcio italiano, sebbene per i granata la nobiltà sia un po’ invecchiata. In ogni caso sarà una bella serata a San Siro, con Marco Baroni che cercherà di fare il colpaccio a sorpresa, dopo un esordio stagionale in Coppa Italia contro il Modena a due facce: primo tempo modesto, con vittoria conquistata e legittimata invece nella ripresa.

L’attesa però sarà soprattutto per l’Inter padrona di casa. Non sarà il debutto ufficiale per Cristian Chivu, che aveva guidato i nerazzurri già nel Mondiale per Club, oggi però si apre la sua prima vera stagione come allenatore dell’Inter, raccogliendo la difficile eredità di Simone Inzaghi, che ha guidato la squadra per quattro stagioni eccellenti, anche se con meno titoli di quanti l’Inter avrebbe potuto vincere. Dopo le indicazioni delle amichevoli estive, che contano fino a un certo punto, quale sarà il primo verdetto per i nerazzurri nei risultati Serie A?

RISULTATI SERIE A, 1^ GIORNATA

Ore 18.30

Udinese Verona

Ore 20.45

Inter Torino

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA SERIE A