Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score dei due posticipi per chiudere la decima giornata di campionato (oggi lunedì 3 novembre 2025)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: DUE POSTICIPI STASERA

Dopo il turno infrasettimanale non ci sono stati anticipi al venerdì sera e allora ecco che oggi, lunedì 3 novembre 2025, ci saranno invece ben due posticipi per i risultati Serie A, che deve quindi vivere ancora due partite della decima giornata prima di avere un volto definitivo per la classifica di Serie A quando il campionato arriva in doppia cifra.

Il lungo lunedì sera avrà di conseguenza inizio alle ore 18.30 con Sassuolo Genoa, partita tra due squadre con stati d’animo completamente diversi. Gli emiliani infatti con il colpo sul campo del Cagliari si sono portati a metà classifica e adesso possono puntare a consolidarsi in una posizione di totale tranquillità, magari covando anche qualche ambizione di gloria europea.

Insomma, il Sassuolo dopo la parentesi della retrocessione in Serie B sembra pronto a tornare a recitare il ruolo di provinciale di lusso, come spesso i neroverdi erano stati in anni recenti in Serie A. Situazione molto diversa per il Genoa, basterebbe dire che i rossoblù sono il fanalino di coda per descrivere i guai del Grifone.

I rossoblù arrivano dalla sconfitta casalinga contro la Cremonese che ovviamente ha reso ancora più amaro il bilancio del Genoa nei risultati Serie A, l’unica buona notizia è che sono molte le squadre che stanno marciando a ritmo molto lento in questo campionato e allora tutto è possibile per la salvezza, anche se per il morale sarebbe utile darsi una mossa già oggi al Mapei Stadium.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: CHIUSURA ALL’OLIMPICO

In prima serata ci si sposterà invece allo stadio Olimpico, perché l’ultimo atto dei risultati Serie A per la decima giornata di campionato sarà alle ore 20.45 Lazio Cagliari. I biancocelesti dopo la bella vittoria contro la Juventus hanno nuovamente rallentato con il pareggio sotto il diluvio a Pisa, la Lazio resta nell’anonimato di metà classifica e allora bisognerebbe sfruttare vincendo questo turno sulla carta non impossibile, se l’allenatore Maurizio Sarri e i suoi calciatori vorranno provare a recitare un ruolo significativo nell’economia di questo campionato.

Per il Cagliari invece abbiamo già citato la sconfitta casalinga di giovedì scorso contro il Sassuolo, che aveva lanciato gli emiliani ma ovviamente è stata una brutta frenata per i rossoblù sardi. Dopo un buonissimo inizio di campionato il Cagliari si è di fatto fermato, non vince più da parecchie settimane e allora la classifica inizia a suscitare qualche timore. Non è ancora un allarme vero e proprio, fare punti all’Olimpico però sarebbe davvero utile per non ritrovarsi invischiati nella fascia più critica dei risultati Serie A…

RISULTATI SERIE A, 10^ GIORNATA

ore 18.30 Sassuolo Genoa

ore 20.45 Lazio Cagliari

CLICCA PER LA CLASSIFICA