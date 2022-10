RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Un incrocio speciale a Marassi, diretta gol live score

RISULTATI SERIE A: L’INCROCIO SPECIALE

Presentando i risultati Serie A per i posticipi del lunedì, non può sfuggire il fatto che in Sampdoria Roma si affronteranno Dejan Stankovic e José Mourinho. Per il nuovo allenatore della Sampdoria il calendario di Serie A si è divertito a regalare incroci speciali: settimana scorsa Stankovic ha debuttato come tecnico dei blucerchiati affrontando il Bologna del suo ex compagno di squadra Thiago Motta, adesso l’amarcord dell’Inter del Triplete continua per Stankovic affrontando l’artefice di quei successi, cioè naturalmente José Mourinho.

In particolare, molti ricorderanno che nell’estate 2008 si diceva che l’arrivo di Mourinho sulla panchina dell’Inter avrebbe potuto portare all’addio di Stankovic, che in realtà divenne una delle colonne della squadra dello Special One. Proprio a Marassi nell’anno del Triplete Stankovic segnò un gol da centrocampo, anche se la vittima fu il Genoa. Oggi invece per il Deki allenatore ci sarà un esame davvero speciale con il “maestro” Mourinho. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I DUE POSTICIPI!

Anche il lunedì mette in copertina i risultati Serie A. Siamo ormai più che abituati a un posticipo serale nel primo giorno della settimana, ma oggi lunedì 17 ottobre 2022 l’appuntamento sarà addirittura doppio e riguarderà le partite di due delle formazioni che hanno giocato giovedì scorso in Europa – con l’eccezione della Lazio, che però era in casa sia in Europa League sia ieri in campionato – anche grazie al fatto che questa settimana invece non ci saranno le Coppe europee.

Questa è quindi la spiegazione del motivo per cui la Lega Serie A ha deciso stavolta di raddoppiare i posticipi del lunedì, riducendo a cinque le partite della domenica. Che piaccia o meno, sappiamo che questa è la situazione del calcio attuale, allora è meglio ricordare che il quadro dei risultati Serie A per la decima giornata si completerà alle ore 18.30 con Sampdoria Roma e alle ore 20.45 con Lecce Fiorentina, che naturalmente andranno anche a definire la classifica di Serie A al termine del turno che porta il campionato in doppia cifra.

RISULTATI SERIE A: FOCUS FIORENTINA

Gli spunti quindi non mancheranno oggi per i risultati Serie A, noi scegliamo ora di approfondire brevemente la situazione della Fiorentina, che si è risollevata almeno in Conference League grazie alle due perentorie vittorie contro gli scozzesi Hearts, ma che in campionato continua a navigare in cattive acque. Certo, la formazione britannica non è di primissimo livello, ma questo valeva anche per il RFS che è tornato a casa con un pareggio dal Franchi, quindi il passo in avanti va comunque registrato e almeno il secondo posto dovrebbe essere assicuro, anche se non sarà facile scavalcare il Basaksehir per agguantare il primato che varrebbe l’esenzione dai playoff.

I veri problemi tuttavia sono in Serie A: gli otto gol rifilati in 180 minuti agli scozzesi stridono con gli appena sette segnati in nove giornate di Serie A, dei quali peraltro ben tre arrivarono alla prima giornata contro la Cremonese, dunque da quel momento in poi sono la miseria di quattro reti in otto giornate. L’ultima botta è stata la più pesante di tutte, perché perdere 0-4 in casa contro la Lazio ha fatto molto male ai viola di Vincenzo Italiano, che sono in evidente difficoltà e hanno bisogno di una vittoria per invertire il trend. La Fiorentina ci riuscirà già stasera a Lecce?

RISULTATI SERIE A, 10^ GIORNATA

ore 18.30 Sampdoria Roma

ore 20.45 con Lecce Fiorentina

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 26

Atalanta 24

Milan 23

Lazio, Udinese 21

Roma 19

Inter 18

Juventus 16

Sassuolo 12

Empoli, Torino 11

Salernitana, Monza 10

Fiorentina 9

Spezia 9

Lecce, Bologna 7

Verona 5

Cremonese 4

Sampdoria 3











