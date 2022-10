Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score posticipi 12^ giornata

RISULTATI SERIE A: SI INIZIA CON VERONA-ROMA

I risultati Serie A saranno protagonisti anche oggi, lunedì 31 ottobre 2022, perché per la terza settimana consecutiva il massimo campionato prevede ben due posticipi al lunedì, giorno che sta quindi diventando sempre più ricco di emozioni. La dodicesima giornata non fa eccezione e ci proporrà quindi una serata ancora ricca (o almeno così speriamo) di gol e colpi di scena, che andranno a completare la classifica di Serie A dopo l’ultimo turno del mese di ottobre.

Piaccia o non piaccia questo calcio “spezzatino”, andiamo a ricordare che il quadro dei risultati Serie A per la dodicesima giornata si completerà alle ore 18.30 con Verona Roma e alle ore 20.45 con Monza Bologna, certamente appare giustificato lo slittamento al lunedì del match della Roma che giovedì sera era in Finlandia per l’Europa League, ci sarebbe forse più da discutere sulla collocazione al lunedì sera del match tra due formazioni fuori dalle Coppe come Monza e Bologna.

RISULTATI SERIE A: FOCUS ROMA

Gli spunti quindi non mancheranno oggi per i risultati Serie A, noi scegliamo ora di approfondire brevemente la situazione proprio della Roma, che naturalmente è il nome di spicco tra le quattro formazioni che devono ancora scendere in campo per questa dodicesima giornata. I giallorossi di José Mourinho hanno vinto in Finlandia e così hanno raddrizzato una situazione difficile in Europa League, anche se adesso servirà una vittoria giovedì contro il Ludogorets per raggiungere il secondo posto e andare ai playoff.

In campionato invece vale il discorso opposto: la Roma aveva infilato una buona striscia di vittorie, che si è interrotta tuttavia domenica scorsa a causa della sconfitta nel big-match contro il Napoli. Appesantita pure da alcune assenze di spicco, probabilmente la Roma non può pensare in questo momento di inseguire con realistiche speranze lo scudetto, ma certamente per il quarto posto le speranze sono più che concrete e allora ecco che contro un Verona in crisi nera – reduce da sei sconfitte consecutive – la vittoria è un obiettivo per avvicinare la qualificazione alla prossima Champions League.

RISULTATI SERIE A, POSTICIPI 12^ GIORNATA

ore 18.30 Verona Roma

ore 20.45 Monza Bologna

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 32

Atalanta 27

Milan 26

Lazio, Inter 24

Roma, Juventus, Udinese 22

Torino 17

Salernitana 16

Sassuolo 15

Fiorentina 13

Empoli 11

Bologna, Monza 10

Spezia 9

Lecce 8

Sampdoria 6

Verona, Cremonese 5











