RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Focus sul match dell’Arechi, diretta gol live score (oggi 28 agosto 2023)

RISULTATI SERIE A: LA PRIMA PARTITA

Abbiamo parlato soprattutto del match di prima serata Cagliari Inter, quindi adesso ci sembra giusto approfondire anche l’analisi di Salernitana Udinese nella nostra panoramica sui risultati Serie A, che oggi saranno aperti proprio dall’incontro allo stadio Arechi. Le due squadre ci arrivano con umori molto differenti dopo la prima giornata di campionato: la Salernitana di mister Paulo Sousa ha debuttato con un bellissimo pareggio per 2-2 sul campo della Roma e vuole fare festa anche nella prima uscita casalinga.

L’Udinese di mister Andrea Sottil andrà invece a caccia del riscatto dopo il pesante ko casalingo incassato per 0-3 al cospetto della Juventus domenica scorsa. Sulla carta dunque potrebbe essere favorita la Salernitana, anche grazie al fattore campo, però naturalmente siamo solamente ad agosto ed è pericoloso esprimere giudizi sulle gerarchie del campionato quando sono state giocate solamente le partite della prima giornata. Attendiamo allora il match all’Arechi a caccia di conferme per la Salernitana e miglioramenti da parte dell’Udinese. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

OGGI I DUE POSTICIPI!

I risultati Serie A saranno protagonisti anche oggi, lunedì 28 agosto 2023: il calendario delle partite è lo stesso di settimana scorsa, dunque per completare la seconda giornata del nuovo campionato di Serie A 2023-2024 mancano ancora due posticipi che renderanno molto interessante il lunedì sera, anche perché i verdetti che aspettiamo dai campi coinvolti saranno molto significativi anche per la classifica di Serie A, sia pure ancora ai primissimi passi della nuova stagione.

Dopo questo preambolo, è naturalmente doveroso andare a scoprire che cosa ci attenderà in questo lunedì di fine agosto in compagnia dei risultati Serie A per la seconda giornata del nuovo campionato. Si comincerà allo stadio Arechi, dove alle ore 18.30 è in programma Salernitana Udinese, mentre in seguito ci si sposterà alla Sardegna Arena, dove alle ore 20.45 inizierà Cagliari Inter, sicuramente il posticipo più significativo almeno per quanto riguarda l’alta classifica di Serie A.

RISULTATI SERIE A: FOCUS SULL’INTER

Parliamo quindi in modo speciale dell’Inter presentando i risultati Serie A per il lunedì della seconda giornata. Sono passati ormai nove giorni dal debutto stagionale dei nerazzurri di mister Simone Inzaghi, che avevano giocato al sabato sera al Meazza il derby lombardo contro il Monza, vinto per 2-0 grazie alla doppietta del “solito” Lautaro Martinez, che in questo nuovo campionato dovrebbe essere ancora di più il principale punto di riferimento per la manovra offensiva dell’Inter.

Di fronte ci sarà il Cagliari dell’ex Claudio Ranieri, che è partito bene con un buon pareggio sul campo del Torino: il banco di prova sarà significativo, soprattutto pensando che il punto debole dell’Inter nello scorso campionato era stato proprio la continuità di rendimento, soprattutto contro le piccole. Proprio per questo motivo i nerazzurri non hanno di fatto mai lottato contro il Napoli per lo scudetto, in una stagione che invece per il resto ha sfiorato la perfezione per l’Inter in tutte le altre competizioni. Servirà dunque il salto di qualità sotto questo punto di vista…

RISULTATI SERIE A, 2^ GIORNATA

ore 18.30 Salernitana Udinese

ore 20.45 Cagliari Inter

CLASSIFICA SERIE A

Napoli, Milan, Verona 6

Fiorentina, Juventus, Lecce 4

Inter, Atalanta, Monza, Frosinone, Genoa 3

Salernitana, Cagliari, Roma, Torino, Bologna 1

Lazio, Sassuolo, Udinese, Empoli 0











