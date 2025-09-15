Risultati Serie A, classifica: diretta gol live score delle due partite che si giocano come posticipi nella terza giornata.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICHE: I DUE POSTICIPI!

Eccoci allora pronti a vivere i risultati Serie A per questo ultimo slot nella terza giornata: lunedì 15 settembre vanno infatti in scena i due posticipi del turno, orari consueti con Verona Cremonese che prenderà il via alle ore 18:30 e, a completamento della terza giornata con inizio alle ore 20:45, Como Genoa.

Due partite che almeno sulla carta potrebbero ammiccare alla parte bassa della classifica, ma in realtà il contesto che si presenta è diverso almeno per due realtà: il Como è stato chiacchieratissimo non solo in estate, con una grande campagna acquisti, ma anche nei mesi precedenti vista la grande disponibilità economica.

Questo e ovviamente le ambizioni che si legano a filo doppio: che i lariani possano realmente puntare all’Europa è opinione comune ma risponderà il campo, anche perché ci sono dei giocatori che non hanno troppa esperienza di alta classifica.

Cesc Fabregas ha iniziato il suo secondo campionato alla guida dei lariani battendo la Lazio, ma poi ha perso contro il Bologna: da vedere dunque nel lungo periodo, già oggi la sfida contro il Genoa potrebbe essere meno scontata del previsto perché il Grifone appare solido al netto dei risultati Serie A sino a qui raccolti, ovvero un pareggio e una sconfitta senza segnare gol.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICHE: UNA CAPOLISTA INATTESA

L’altra squadra da osservare stasera nei risultati Serie A è certamente la Cremonese: alzi la mano chi si aspettava che dopo due giornate i grigiorossi sarebbero stati a punteggio pieno, soprattutto dovendo aprire le danze a San Siro contro il Milan. Naturalmente anche in questo caso bisogna usare la prudenza, anche considerando la presenza di Davide Nicola in panchina: gli entusiasmi possono essere facili e immediati ma sono trascorse solo due gare, la Cremonese ha già messo importantissimi fieno in cascina (ha anche battuto il Sassuolo) ma sa fin troppo bene che la strada verso la salvezza sarà davvero lunga e piena di ostacoli.

Uno di questi è il Verona, crollato all’Olimpico contro la Lazio dopo aver pareggiato il derby triveneto: l’Hellas punta all’ennesima salvezza consecutiva, non ha iniziato benissimo e come sempre ci sono tanti dubbi sulla qualità della sua rosa ma, di riffa o di raffa, fino a questo momento ha sempre condotto in porto la barca del suo obiettivo, a volte anche in maniera rocambolesca (basti ricordare la grande rimonta culminata nello spareggio contro lo Spezia). Insomma, i risultati Serie A per questi posticipi della terza giornata sono pronti a fornirci altre indicazioni utili su questo campionato e noi le accoglieremo ancora una volta…

RISULTATI SERIE A: POSTICIPI 3^ GIORNATA

Ore 18:30 Verona Cremonese

Ore 20:45 Como Genoa

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA SERIE A