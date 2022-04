Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score, posticipi 33^ giornata

RISULTATI SERIE A: SI INIZIA CON NAPOLI ROMA

I risultati Serie A, dopo la domenica di pausa per onorare come da tradizione la Pasqua, tornano in questo lunedì di Pasquetta perché c’è ancora da completare la trentatreesima giornata del massimo campionato, che avevamo lasciato ai due anticipi di venerdì e alle sei partite del sabato. Logicamente devono ancora giocare Atalanta e Roma, che erano state impegnate giovedì sera con alterne fortune nelle Coppe europee: questo ci permetterà di vivere un lunedì sera davvero intrigante.

Per completare il quadro dei risultati di Serie A per la trentatreesima giornata e naturalmente anche la classifica al termine di questo turno (pur con tutti gli asterischi ancora presenti per le partite da recuperare), ci mancano ancora due partite a dir poco stuzzicanti: alle ore 19.00 si comincia con il botto, cioè Napoli Roma, ma sicuramente sarà molto interessante anche il posticipo delle ore 21.00, cioè Atalanta Verona.

RISULTATI SERIE A: FOCUS SUL NAPOLI

Decisamente particolare è il quadro della lotta scudetto nei risultati Serie A in questo turno pasquale: Inter e Milan avevano giocato già venerdì sera perché domani saranno attese dal derby di Coppa Italia, il Napoli invece deve attendere il lunedì sera a causa dell’incrocio con la Roma, ancora in corsa in Conference League e ultima nostra rappresentante nelle Coppe europee. Luciano Spalletti però non potrà fare molti complimenti a José Mourinho, perché per il Napoli questa è una partita da vincere.

I partenopei infatti dovranno riscattare la sconfitta incassata contro la Fiorentina otto giorni fa e mettere a frutto almeno la seconda metà di questo doppio e prestigioso impegno casalingo consecutivo, smentendo i numeri non sempre positivi davanti al pubblico amico. Cinque sconfitte in casa propria sono un po’ troppe per chi punta al titolo tricolore: Atalanta, Empoli, Spezia, Milan e Fiorentina hanno già fatto festa al Maradona, adesso gli azzurri non hanno alternative alla vittoria.

RISULTATI SERIE A, 33^ GIORNATA

Ore 19.00 Napoli Roma

Ore 21.00 Atalanta Verona

CLASSIFICA SERIE A

Milan 71

Inter* 69

Napoli 66

Juventus 63

Roma 57

Lazio, Fiorentina* 56

Atalanta* 51

Sassuolo 46

Verona 45

Torino* 40

Udinese** 39

Bologna* 38

Empoli 34

Spezia 33

Sampdoria 29

Cagliari 28

Venezia* 25

Genoa 22

Salernitana** 19

* una partita in meno

