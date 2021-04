Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score, posticipi della 32^ giornata

RISULTATI SERIE A: OGGI I POSTICIPI DELLA 32^ GIORNATA

Spazio ancora ai risultati della Serie A: dopo aver vissuto già ieri il momento clou del turno, ecco che arriveremo solo oggi, giovedi 22 aprile 2021 a giusta conclusione della 32^ giornata del primo campionato nazionale e chiaramente non vediamo l’ora di dare la parola al campo. Anche perchè per il posticipo del turno infrasettimanale, la Lega ha preparato due sfide di gran prestigio, che pure metteranno in palio punti pesantissimi per la classifica della Serie A, in un momento poi particolarmente delicato della stagione, ricordato che dopo il tuo mancheranno solo sei turni.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: lo Spezia ferma l'Inter

Calendario alla mano comunque ricordiamo subito che in questo giovedi, eccezionalmente dedicato ai risultati della Serie A, prima sfida sarà solo alle ore 18.30, quando all’Olimpico sarà battaglia tra Roma e Atalanta, con i giallorossi impazienti di rifarsi dopo l’inatteso KO subito col Torino pochi giorni fa. Di fila a chiusura della 32^ giornata di campionato, la partita tra Napoli e Lazio, prevista alle ore 20.45 al San Paolo, dove il Napoli cercherà nuova vittoria, dopo il pareggio recuperato sulla capolista nell’ultima giornata.

Risultati Serie a, classifica/ L'Inter frena a Napoli, ma è comunque +9 sul Milan

RISULTATI SERIE A: IL CONTESTO

Pur impazienti di dare il via a questo giovedi tutto dedicato ai risultati della Serie A, ci pare doveroso dare un maggior contesto agli incontri che ci attenderanno oggi, dando dunque un occhio anche alla classifica del campionato. Abbiamo accennato prima che questi saranno match di prestigio, dove saranno messi in pali punti di peso: ecco infatti che abbiamo la Dea, che ferma a quota 64 punti, è pronta al sorpasso fino al secondo gradino della graduatoria: pronti a sopravanzare anche gli azzurri, che pure con 60 punti sperano ancora di porte prendere parte alla prossima edizione della Champions league, qualificandosi entro la top four.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: pazza rimonta Cagliari, Parma ko!

Medesimo obbiettivo poi per Lazio e Roma: se però i biancocelesti, almeno rimangono attaccati alle vette della graduatoria (avendo ora in mano un biglietto per la Conference league), per i giallorossi, scivolati fuori dalla top six, il piano risulta complicato. Questo ovviamente se nel frattempo non si andrà avanti con il progetto Super Lega che sta infiammando le polemiche negli ultimi i giorni: con Milan, Juventus e Inter implicate (e dunque a rischio esclusione dalle competizioni UEFA), la graduatoria a fine stagione potrebbe venir completamente stravolta.

RISULTATI SERIE A

Ore 18.30 Roma-Atalanta

Ore 20.45 Napoli-Lazio

CLASSIFICA SERIE A

Inter 76

Milan 66

Juventus 65

Atalanta 64

Napoli 60

Lazio 58

Roma 54

Sassuolo 49

Sampdoria 42

Verona 41

Bologna 38

Udinese 36

Fiorentina, Genoa, Spezia 33

Torino, Benevento 31

Cagliari 28

Parma 20

Crotone 15



© RIPRODUZIONE RISERVATA