Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: spazio alle big (27^ giornata)

RISULTATI SERIE A: SI CHIUDE LA 27^ GIORNATA

Dopo due giornate dedicate a anticipi di gran lusso, ecco che con domenica 14 marzo 2021 entriamo nel vivo della 27^ giornata e davvero non vediamo l’ora di completare il quadro dei risultati della Serie A. Anche perchè il programma di questa domenica non solo ci appare ben fitto, ma pure ricco di big impegnate nella lotta scudetto come per un pass delle competizioni UEFA: non potremo perderci nemmeno un istante. Andando dunque a controllare il programma per questa domenica, vediamo che il primo fischio d’inizio sarà già alle ore 12.30 con l’incontro al Dall’Ara tra Bologna e Sampdoria: alle ore 15.00 sarà la volta di Parma-Roma e Torino-Inter, con i nerazzurri intenzionati a far bottino pieno e mantenere il titolo di leader della classifica. Scorrendo il calendario, notiamo che alle ore 18.00 alla Sardegna Arena sarà la volta di Cagliari-Juventus, mentre big match a chiusura del quadro dei risultati della Serie A sarà alle ore 20.45 a San Siro, tra Milan e Napoli.

RISULTATI SERIE A: IL CONTESTO

Lo abbiamo visto prima, in questa domenica riservata agli ultimi risultati della serie A per la 27^ giornata sono impegnati parecchie big e dunque ci attendiamo non pochi colpi di scena alle vette della classifica di campionato. Dopo tutto ci attendiamo ben scintille dall’Inter capolista, impegnata contro un Torino messo alle corde dal coronavirus nelle ultime settimane e che pure solo pochi giorni fa ha ceduto contro il fanalino di coda Crotone: per la Beneamata una ghiotta occasione per la fuga scudetto. Alle sue spalle pure proveranno a non perdere terreno Juventus e Roma, rispettivamente a quota 52 e 50 punti e impegnati oggi in match non impossibili: la Vecchia signora però dovrà fare attenzione al Cagliari rinnovato di Mister Semplici, in gran rispolvero. Saranno poi occhi puntati sulla sfida per la Champions tra Milan e Napoli, dove a Pioli e Gattuso non sarà concesso alcun margine di errore (benché pure le due squadre non siano affatto in forma). Il diavolo, secondo in classifica, dopo le fatiche di Europa league, non può perdere il colpo in casa e rischiare di non raggiungere più la rivale nerazzurra in vetta: i campani, fermi alla sesta posizione, devono al più presto tornar in zona Champions. Ci attenderà una domenica davvero brillante.

RISULTATI SERIE A

Ore 12:30 Bologna-Sampdoria

Ore 15:00 Parma-Roma

Ore 15:00 Torino-Inter

Ore 18:00 Cagliari-Juventus

Ore 20:45 Milan-Napoli

CLASSIFICA SERIE A

Inter 62

Milan 56

Juventus 52

Atalanta 49

Roma 50

Napoli 47

Lazio 46

Sassuolo 39

Verona 38

Udinese 33

Sampdoria 32

Fiorentina 29

Bologna, Genoa 28

Spezia, Benevento 26

Cagliari 22

Torino 20

Parma 16

Crotone 15

