RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol livescore delle partite 5^giornata

RISULTATI SERIE A: OGGI TOCCA A NAPOLI E JUVENTUS

Si torna in campo con grande attesa per i risultati di Serie A di oggi, 25 ottobre 2020, che ci diranno la classifica della quinta giornata in attesa di poterla considerare finita domani sera con il monday night Milan Roma. Si parte alle 12.30 con Cagliari Crotone, sfida sicuramente intrigante tra due squadre che puntano a obiettivi molto diversi. I sardi sono partiti un po’ col freno a mano tirato, ma hanno talento, mentre i calabresi hanno fatto il loro primo punto contro la Juventus nell’ultimo turno. Alle 15.00 ci sarà spazio per il Napoli di Gennaro Ivan Gattuso che avrà modo di confermare quanto di buono fatto fino a questo momento in un derby molto atipico col Benevento. Alla stessa ora il Parma ospiterà lo Spezia neopromosso e con grande voglia di stupire.

Alle ore 18.00 all’Artemio Franchi di Firenze arriva l’Udinese per sfidare la Fiorentina. I viola erano partiti con una vittoria, ma sono reduci da appena 1 punto in 3 partite motivo per il quale si è parlato a lungo anche del possibile arrivo sulla panchina di Maurizio Sarri libero dopo la fine dell’avventura a Torino. I friulani anche hanno iniziato con qualche difficoltà, ma dopo 3 sconfitte di fila nell’ultimo turno sono arrivati i primi punti e la prima vittoria. Alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino arriva il Verona. La Juventus ospita un avversario non facile che ha fatto appena 1 punto in meno di lei. Sul campo i bianconeri hanno vinto solo al debutto con la Sampdoria per 3-0, ma poi sono incappati nei pareggi esterni contro Roma e Crotone non proprio digeriti dai tifosi. In mezzo c’è stata la vittoria a tavolino 3-0 contro il Napoli. Dopo il pari all’Ezio Scida però è arrivata la vittoria in Ucraina nella prima giornata di Champions League 2-0 contro la Dinamo Kiev con doppietta di Alvaro Morata.

RISULTATI SERIE A

Ore 12.30 Cagliari Crotone

Ore 15.00 Benevento Napoli

Ore 15.00 Parma Spezia

Ore 18.00 Fiorentina Udinese

Ore 20.45 Juventus Verona

26/10 Ore 20.45 Milan Roma

CLASSIFICA SERIE A

Milan 12

Inter, Sassuolo 10

Sampdoria, Atalanta 9

Napoli (-1), Juventus 8

Lazio,Verona, Roma 7

Benevento 6

Genoa, Cagliari, Fiorentina, Spezia 4

Bologna, Parma, Udinese 3

Crotone 1

Torino* 0

* una partita in meno



