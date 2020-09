Risultati Serie A/ Diretta gol live score degli anticipi della 1^ giornata

RISULTATI SERIE A: SI INIZIA CON FIORENTINA TORINO E VERONA ROMA

Oggi sabato 19 settembre si apre il quadro dei risultati Serie A per il nuovo campionato 2020-2021, che infatti ci proporrà nelle prossime ore i due anticipi in programma per la prima giornata. Andiamo allora subito a ricordare che alle ore 18.00 l’inaugurazione del nuovo torneo sarà con Fiorentina Torino, mentre alle ore 20.45 sarà la volta di Verona Roma, con i giallorossi di Paulo Fonseca attesi dunque al Bentegodi. Queste saranno allora le partite che ci daranno i primissimi risultati Serie A del nuovo campionato e anche il primo accenno di classifica, anche se si deve tenere presente che ben tre partite di questo turno sono state rinviate e di conseguenza anche lunedì sera, dopo il primo Monday Night, la classifica di Serie A sarà molto parziale, con sei squadre che non avranno ancora debuttato nel campionato 2020-2021, che parte inevitabilmente con tantissime anomalie, al termine di una estate che a causa del Coronavirus fino ad agosto inoltrato ci offriva ancora le fasi decisive della scorsa stagione, prima in Serie A e in seguito nelle Coppe europee.

RISULTATI SERIE A: UNA NUOVA STAGIONE

I rinvii di tre partite, che renderanno parziale fino a mercoledì 30 settembre il quadro dei risultati Serie A del turno inaugurale, sono il segnale perfetto di una stagione anomala. Atalanta, Inter e Spezia, che nelle Coppe oppure nei playoff di Serie B sono state le ultime formazioni a terminare la stagione precedente, hanno ottenuto il rinvio per avere una settimana in più di preparazione e riallinearsi alle altre squadre di Serie A, con la consapevolezza che da qui al 23 maggio (se tutto andrà bene) poi ci sarà pochissimo tempo per rifiatare, perché in otto mesi si dovrà fare quello che normalmente veniva fatto in nove e sappiamo che già negli anni normali chi ha anche le Coppe non si ferma praticamente mai. Con un mese in meno, anche un rinvio per maltempo potrebbe diventare un problema… Parlando invece dell’aspetto più strettamente tecnico, la Juventus campione d’Italia che esonera l’allenatore e si affida a un debuttante, sia pure si tratti di Andrea Pirlo, è stata sicuramente la notizia dell’estate: sarà stata la scelta giusta per conquistare il decimo scudetto consecutivo?

RISULTATI SERIE A, 1^ GIORNATA

Ore 18.00

Fiorentina Torino

Ore 20.45

Verona Roma



