Risultati Serie A e classifica/ Diretta gol live score 4^ giornata, oggi 22 settembre

Il quadro dei risultati Serie A per la quarta giornata del massimo campionato si completerà oggi, domenica 22 settembre. Nelle prossime ore infatti sono in programma le ultime sei partite di un turno che è già iniziato venerdì con un primo anticipo, ha poi proposte ieri altre tre partite e si completa oggi, dandoci anche la nuova classifica Serie A definitiva perché domani non ci saranno posticipi – incombe già il turno infrasettimanale. Andiamo allora subito a ricordare gli orari di questi sei incontri che ci daranno gli odierni risultati di Serie A: si comincerà alle ore 12.30 con il derby emiliano Sassuolo Spal; alle ore 15.00 sono in programma Bologna Roma, Lecce Napoli e Sampdoria Torino; alle ore 18.00 sarà la volta di Atalanta Fiorentina ed infine il posticipo delle ore 20.45 sarà Lazio Parma.

RISULTATI SERIE A: LE BIG DI SPICCO

Nel quadro dei risultati Serie A attesi in questa domenica emergono dunque Napoli e Roma. I partenopei di Carlo Ancelotti sono stati la migliore squadra italiana in Champions League grazie a una bellissima vittoria contro il Liverpool, oggi sarà fondamentale tenere alta la guardia per vincere a Lecce e non perdere il passo in campionato, tenendo conto che i pugliesi saranno rinfrancati dopo la bella vittoria di lunedì sera a Torino. Incuriosisce moltissimo anche la Roma di Paulo Fonseca: sicuramente ci sono ancora vari dettagli da sistemare, in particolare nella fase difensiva, ma il progetto è decisamente intrigante e se riuscisse a decollare potrebbe regalare grandi soddisfazioni ai tifosi giallorossi. Oggi a Bologna però sarà un test delicato per la Roma, perché la squadra di Sinisa Mihajlovic sta volando e battendo anche i giallorossi potrebbe davvero avanzare la prima candidatura a rivelazione dell’anno.

RISULTATI SERIE A, 4^ GIORNATA

ore 12.30

Sassuolo Spal

ore 15.00

Bologna Roma

Lecce Napoli

Sampdoria Torino

ore 18.00

Atalanta Fiorentina

ore 20.45

Lazio Parma

CLASSIFICA SERIE A

Inter 12

Juventus 10

Bologna 7

Torino, Napoli, Atalanta, Milan, Brescia, Cagliari 6

Roma 5

Lazio, Genoa, Verona 4

Sassuolo, Parma, Udinese, Spal, Lecce 3

Fiorentina 1

Sampdoria 0



© RIPRODUZIONE RISERVATA