Risultati Serie A e classifica/ Diretta gol live score, anticipi 3^ giornata

I risultati di Serie A della terza giornata aprono la loro finestra sui tre anticipi di sabato 14 settembre: subito tre big in campo, una partita che presa in senso assoluto è un big match dalla grande tradizione e due delle squadre che guidano la classifica a punteggio pieno. Ci sono insomma tutti gli ingredienti per un grande giorno, e dunque andiamo subito a vedere quali sono le tre partite che ci terranno compagnia in questo sabato: si parte alle ore 15:00 all’Artemio Franchi dove è in programma la sempre entusiasmante Fiorentina-Juventus, si prosegue alle ore 18:00 al San Paolo con l’affascinante Napoli-Sampdoria mentre alle ore 20:45, a San Siro, gli anticipi si chiudono con Inter-Udinese che, per come stanno le cose in questo momento, sembra essere una sfida scontata ma che potrebbe regalare sorprese. Mettiamoci allora in attesa di queste gare che ci forniranno i primi risultati di Serie A per una terza giornata che avrà la sua conclusione al Grande Torino, dove è previsto il Monday Night.

RISULTATI SERIE A: GLI ANTICIPI

I risultati di Serie A per la terza giornata ci propongono il ritorno agli orari tradizionali, dopo i primi due turni che come da tradizione si sono giocati in notturna. La Juventus va a giocare a Firenze in una partita che è sempre stata speciale per entrambe le squadre: ci ha vinto anche bene in epoca recente (l’anno scorso 3-0, qualche anno prima addirittura 5-0) ma rimane per i bianconeri una trasferta complicata per quelli che sono i temi e la rivalità. In più i viola hanno iniziato male il campionato e non c’è nulla di pericoloso di una squadra ferita e in difficoltà che vede la possibilità di riscattarsi contro un’avversaria non particolarmente amata; da questo punto di vista dunque la Juventus dovrà fare attenzione, così come il Napoli che vuole ripartire dopo la sconfitta di Torino e va ancora a caccia delle sue certezze, il contesto è simile perchè anche la Sampdoria è ferma al palo. L’Inter invece sta navigando a gonfie vele, e ha la concreta occasione di confermarsi a punteggio pieno in una partita casalinga contro un’avversaria che gioca per salvarsi; Antonio Conte e Igor Tudor sono stati compagni di squadra nella Juventus e ora si ritrovano da avversari, sarà interessante vedere chi avrà la meglio.

RISULTATI SERIE A: 3^ GIORNATA

ore 15:00 Fiorentina-Juventus

ore 18:00 Napoli-Sampdoria

ore 20:45 Inter-Udinese

CLASSIFICA SERIE A

Inter, Juventus, Torino 6

Lazio, Genoa, Bologna, Verona 4

Sassuolo, Parma, Napoli, Atalanta, Brescia, Milan, Udinese 3

Roma 2

Fiorentina, Spal, Cagliari, Lecce, Sampdoria 0



