Risultati Serie A live 10^ giornata/ Diretta gol e classifica: allungo del Milan?

RISULTATI SERIE A LIVE 10^ GIORNATA: CI SONO MILAN, NAPOLI E ROMA

Per i risultati di Serie A si torna in campo domenica 6 dicembre: siamo nella 10^ giornata di un campionato che si sta facendo sempre più entusiasmante, un turno che è stato inaugurato con tre anticipi del sabato e si concluderà con Fiorentina Genoa, il Monday Night. Va da sé allora che oggi assisteremo a sei partite: si parte con Verona Cagliari che è il tradizionale lunch match delle ore 12:30, alle ore 15:00 vivremo invece un triplo appuntamento con Parma Benevento, Roma Sassuolo e Udinese Atalanta e queste sfide ci lanceranno verso il primo posticipo, Crotone Napoli che si giocherà alle ore 18:00. Il match serale sarà come di consueto alle ore 20:45, a Marassi si giocherà Sampdoria Milan. Come cambierà la classifica di Serie A dopo queste partite? Lo scopriremo, adesso possiamo sicuramente tuffarci nell’atmosfera delle gare in programma per questa decima giornata di Serie A e parlare in breve dei temi principali.

RISULTATI SERIE A E CLASSIFICA: LA SITUAZIONE

La situazione che ci introduce ai risultati di Serie A per questa domenica è intrigante: in campo troviamo Roma e Napoli che si sono affrontate domenica scorsa, i partenopei hanno dominato al San Paolo con un incredibile 4-0 e hanno agganciato i giallorossi al quarto posto, che sarebbe stato il secondo senza il punto di penalizzazione. Stiamo parlando di due big che stanno provando a rientrare nelle prime quattro della classifica, obiettivo mancato lo scorso anno; ci è riuscita per due stagioni di fila l’Atalanta, che però ultimamente sta affrontando un calo strutturale che le ha impedito di avvicinare realmente le posizioni che valgono lo scudetto, mentre il Milan chiaramente sarà ancora l’osservato speciale e proverà a prolungare la grande striscia vincente sul campo di una Sampdoria che, al contrario, dopo tre successi consecutivi si è fermata e vuole riprendere la sua corsa verso le posizioni che qualificano all’Europa. I rossoneri credono fermamente nello scudetto: i 5 punti di vantaggio con i quali sono entrati nella decima giornata di Serie A possono essere letti come un risultato straordinario ma anche come un margine che chiaramente non assicura una fuga reale, non resta che accomodarsi per scoprire quello che succederà tra poco sui campi…

RISULTATI SERIE A: 10^ GIORNATA

Ore 12:30 Verona Cagliari

Ore 15:00 Parma Benevento

Ore 15:00 Roma Sassuolo

Ore 15:00 Udinese Atalanta

Ore 18:00 Crotone Napoli

Ore 20:45 Sampdoria Milan

CLASSIFICA SERIE A

Milan 23

Inter 21

Juventus 20

Sassuolo 18

Lazio, Napoli (-1), Roma 17

Verona 15

Atalanta 14

Bologna 12

Sampdoria, Cagliari 11

Udinese, Spezia, Benevento 10

Parma 9

Fiorentina 8

Torino 6

Genoa 5

Crotone 2



© RIPRODUZIONE RISERVATA