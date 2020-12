RISULTATI SERIE A LIVE 10^ GIORNATA/ Diretta gol: gli obiettivi di Conte

RISULTATI SERIE A LIVE 10^ GIORNATA: GLI OBIETTIVI DI CONTE

Protagonista annunciata in questo sabato dedicato ai risultati della Serie A non può che essere l’Inter di Antonio Conte, che pure sarà chiamata in campo solo questa sera contro il Bologna. Il match si annuncia veramente importante per la Beneamata, che firmato il riscatto in Champions league con la vittoria contro il Monchengladbach (successo che pure tiene vive le speranze di accedere agli ottavi di finale), vuole dunque tornare a convincere anche in Serie A. Dopo il momento di difficoltà provato tra fine ottobre e inizio novembre, dove sono stati KO e fin troppi pareggi messi a tabella, i nerazzurri hanno rialzato la testa e in campionato hanno pure conquistato il secondo gradino del podio, a cinque lunghezze dalla capolista Milan. Pure il secondo posto non si addice a un uomo ambizioso come è Antonio Conte: serve arrivare in vetta e per farlo occorre non commettere un altro passo falso (in attesa che lo compia il Diavolo). Men che meno si potrà perdere questa sera contro il Bologna: la sfida però non si annuncia delle più facili sulla carta. Staremo a vedere. (agg Michela Colombo)

DERBY DI TORINO, IN CAMPO ANCHE LAZIO E INTER

I risultati della Serie A ci terranno compagnia in questo sabato 5 dicembre 2020: già oggi infatti si aprirà la 10^ giornata del primo campionato nazionale e dunque siamo davvero impazienti di dare spazio ancora una volta al grande calcio. Come poi accade di solito, per la giornata di oggi, ci sarò spazio solo per pochi anticipi per questo atteso turno di andata: è infatti la domenica la giornata clou della Serie A. Ma gli appassionati non temano che verrà a meno lo spettacolo: anzi il programma della sfide che ci attenderà oggi è ben ricco. Vedendolo subito, notiamo che già sarà una partenza brillante per la Serie A alle ore 15.00 con il match al Cesena tra Spezia e Lazio, dove i biancocelesti di Inzaghi sono chiamati al riscatto dopo la figuraccia fatta solo pochi giorni fa contro l’Udinese. Alle ore 18.00 saranno poi riflettori puntati a Torino con la nuova edizione del Derby della Mole, tra Juventus e Torino: sfida che vedrà i granata non certo favoriti, pur contro una Vecchia Signora priva di Morata, il giocatore di gran lunga più in forma nello schieramento di Pirlo. A chiusura del programma odierno per i risultati della Serie A, l’incontro atteso alle ore 20.45 a San Siro tra Inter e Bologna: un match brillante a cui la Beneamata però arriva stanca, dopo anche l’ultimo impegno di Champions league, occorso in settimana.

RISULTATI SERIE A LIVE. IL CONTESTO

In vista di questo sabato tutto riservato ai risultati della Serie A per la 10^ giornata, tocca senza dubbio anche andare a vedere come i match che ci faranno compagnia oggi si inseriscono nel quadro generale della stagione del primo campionato nazionale. Classifica alla mano infatti vale la pena ricordare che non sono Inter, Lazio e Juventus le leader indiscusse del campionato, ma è il Milan ad essere ancora capolista, con ben 23 punti e un vantaggio di 5 lunghezze dal primo avversario. Pure i nerazzurri non hanno oggi da lamentarsi: Conte è infatti seconda forza della Serie A, con 18 punti messi da parte, appena uno in più della Juventus, che pure scivola al quarto gradino. Sono poi altri piazzamenti per le altre protagoniste oggi chiamate in campo: Lazio e Bologna infatti rimangono al pelo entro la top ten, mentre lo Spezia pur si accontenta di rimanere lontano dai guai. Chi invece ancora una volta se la passa male, anche alla vigilia della 10^ giornata è il Torino di Giampaolo, ancora in piena zona rossa: pure sarà difficile oggi per il Toro trovare riscatto e punti sostanziosi. Ma chissà che dirà il campo!

RISULTATI SERIE A

Ore 15.00 Spezia-Lazio

Ore 18.00 Juventus-Torino

Ore 20.45 Inter-Bologna

CLASSIFICA SERIE A

Milan 23

Inter, Sassuolo 18

Napoli (-1), Juventus, Roma 17

Verona 15

Atalanta, Lazio 14

Bologna 12

Cagliari, Sampdoria 11

Udinese, Spezia, Benevento 10

Fiorentina 8

Parma, Torino 6

Genoa 5

Crotone 2



