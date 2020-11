Risultati Serie A live 7^ giornata/ Diretta gol degli anticipi (7 novembre)

RISULTATI SERIE A: SI INIZIA CON CAGLIARI SAMPDORIA

Eccoci ad un nuovo appuntamento con i risultati di Serie A: siamo arrivati alla 7^ giornata, che è già stata inaugurata con Sassuolo Udinese giocata venerdì sera. Questo sabato 7 novembre vedrà invece tre partite in calendario, ognuna per fascia oraria: si parte alle ore 15:00 con Cagliari Sampdoria, si prosegue alle ore 18:00 con Benevento Spezia per poi andare a chiudere alle ore 20:45 con Parma Fiorentina. Come sempre, tra i principali motivi di interesse ci sarà ovviamente quello di scoprire in che modo cambierà la classifica di Serie A dopo queste gare; le partite più interessanti, almeno sulla carta, si giocano domenica ma anche questi tre anticipi mettono tanta carne al fuoco, non saremo in zona scudetto o Champions League ma i motivi di interesse ci sono tutti. Dunque lasciamo che a parlare siano i risultati di Serie A, ma visto che manca ancora qualche ora prima di giocare possiamo intanto provare a fare qualche analisi sui temi principali del turno.

RISULTATI SERIE A E CASSIFICA: LA SITUAZIONE

Per i risultati Serie A degli anticipi nella 7^ giornata torna in campo la Sampdoria, che ha mancato la quarta vittoria consecutiva pareggiando il derby di Genova; i blucerchiati comunque sono in ottima forma e ancora una volta è sotto gli occhi di tutti il grande lavoro di Claudio Ranieri, che dice di guardare giornata per giornata senza troppi voli pindarici ma anche di affrontare ogni partita con la volontà di vincere. Sarà allora un buon test il Cagliari, sconfitto a Bologna in maniera rocambolesca proprio nella partita che avrebbe potuto permettergli di spiccare il volo; naturalmente abbiamo già visto che al Vigorito si gioca un interessante incrocio tra due neopromosse, che sono in corsa per la salvezza e devono riscattare le ultime due sconfitte anche per non ritrovarsi già sul fondo della classifica, pur avendo messo punti utili in cascina. Sotto i riflettori anche la Fiorentina, che proprio non vuole saperne di decollare: i viola sono ospiti del Parma, altra squadra che ha faticato a prendere ritmo all’inizio del campionato di Serie A ma ha avuto risultati recenti positivi, su tutti ovviamente il pareggio di San Siro sia pure con un altro recupero subito, esattamente come l’anno scorso.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 7^ GIORNATA

Ore 15:00 Cagliari Sampdoria

Ore 18:00 Benevento Spezia

Ore 20:45 Parma Fiorentina

CLASSIFICA SERIE A

Milan 16

Sassuolo 15

Juventus, Atalanta 12

Napoli (-1), Inter, Verona, Roma 11

Sampdoria, Lazio 10

Fiorentina, Cagliari 7

Bologna, Benevento 6

Genoa, Parma, Spezia 5

Udinese 4

Torino, Crotone 1



