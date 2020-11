Risultati Serie A live 7^ giornata/ Diretta gol delle partite (domenica 8 novembre)

RISULTATI SERIE A: SI INIZIA CON LAZIO JUVENTUS

I risultati di Serie A per la 7^ giornata, per quanto riguarda le partite di domenica 8 novembre, si aprono con il botto per poi proseguire ancora meglio: inevitabile dire così perché Lazio Juventus è il lunch match delle ore 12:30, mentre già alle ore 15:00 vivremo un altro big match in Atalanta Inter che sarà accompagnato da Genoa Roma e Torino Crotone. Avremo poi due posticipi, che questa volta chiuderanno un turno che non prevede il Monday Night: alle ore 18:00 saremo al Dall’Ara per Bologna Napoli, alle ore 20:45 invece si giocherà Milan Verona. Quale sarà l’esito di questi risultati e, soprattutto, come cambierà la classifica di Serie A lo scopriremo strada facendo; adesso possiamo cominciare brevemente a valutare quali possano essere i temi principali di queste partite che ci terranno compagnia nella lunga domenica che sta per iniziare.

RISULTATI SERIE A: LA SITUAZIONE

Analizzando lo spettro dei risultati di Serie A non possiamo che partire dal Milan: imbattuto e capolista con un solo stop – a San Siro contro la Roma – il Diavolo sta davvero iniziando a sognare in grande. Una squadra giovane con un paio di veterani, su tutti quell’Ibrahimovic che potrebbe anche vincere la classifica marcatori per la terza volta: Stefano Pioli ha dimostrato di meritare in pieno la fiducia che la società gli ha dato, sa che la strada è lunga ma per il momento si gode quello che nel post-lockdown è stato un vantaggio, ovvero giocare i preliminari di Europa League e potendo dunque testare la squadra in vista dei primi impegni di campionato. Alle spalle dei rossoneri ci sono poi le altre big, capitanate innanzitutto da Juventus e Atalanta: anche i bianconeri non hanno mai perso ma hanno anche pareggiato tre volte, risultati sorprendenti in negativo contro Crotone e Verona e un amalgama ancora da trovare, pur se Andrea Pirlo sta dando la sensazione di poter invertire la rotta abbastanza rapidamente. Peccato che oggi vada nell’Olimpico biancoceleste, dove l’anno scorso la Juventus ha perso due volte: una era la Supercoppa Italiana, trofeo lasciato per strada da Maurizio Sarri. Tra poco comunque per i risultati di Serie A si comincia a giocare, quindi iniziamo ad accomodarci…

RISULTATI SERIE A E CLASSIFICA: 7^ GIORNATA

Ore 12:30 Lazio Juventus

Ore 15:00 Atalanta Inter

Ore 15:00 Genoa Roma

Ore 15:00 Torino Crotone

Ore 18:00 Bologna Napoli

Ore 20:45 Milan Verona

CLASSIFICA SERIE A

Milan 16

Sassuolo 15

Juventus, Atalanta 12

Napoli (-1), Inter, Verona, Roma 11

Cagliari, Sampdoria, Lazio 10

Spezia, Fiorentina 8

Parma, Bologna, Benevento 6

Genoa 5

Torino, Udinese 4

Crotone 1



