Risultati Serie A live 8^ giornata/ Diretta gol live score e classifica

RISULTATI SERIE A: SI INIZIA CON FIORENTINA BENEVENTO!

Si torna a giocare nel massimo campionato di calcio, si torna a giocare per i risultati di Serie A per l’ottava giornata: archiviati i tre anticipi è tempo di tuffarsi nelle partite di domenica 22 novembre, e subito notiamo che l’assenza di un Monday Night, unita al fatto che sabato si è giocata una gara in meno rispetto al solito, modifica l’abituale calendario. Infatti dopo aver assistito a Fiorentina Benevento, il lunch match delle ore 12:30, avremo ben quattro partite alle ore 15:00 che saranno Inter Torino, Roma Parma, Sampdoria Bologna e Verona Sassuolo; alle ore 18:00 ci sarà il primo posticipo e saremo alla Dacia Arena per Udinese Genoa, mentre alle ore 20:45 sarà tempo di spostarci al San Paolo per vivere il big match Napoli Milan. Come cambierà la classifica di Serie A dopo queste partite? Sarà interessante scoprirlo insieme, dunque possiamo cominciare a dare uno sguardo a quelli che sono i temi importanti e più interessanti per questa domenica, mentre aspettiamo che per i risultati di Serie A si torni a giocare.

RISULTATI SERIE A E CLASSIFICA: LA SITUAZIONE

Nell’analisi dei risultati di Serie A, che compongono il quadro dell’ottava giornata, bisogna considerare che si arriva dalla sosta per le nazionali: significa che tante squadre hanno lavorato a ranghi ridotti e ritrovano giocatori che invece sono scesi in campo più volte in pochi giorni, avendo anche affrontato viaggi di andata e ritorno. Il focus non può che essere su Napoli Milan, dove i partenopei sognano l’aggancio in vetta alla classifica ma i rossoneri possono invece allungare, forti di un passo che fino a questo momento è stato ottimo e anche oltre le più rosee previsioni. A caccia di riscatto c’è in particolare l’Inter che non vuole staccarsi troppo dalle posizioni di testa, ma oggi il primo posto potrebbe clamorosamente prenderselo il Sassuolo di Roberto De Zerbi, che continua a stupire ma sarà anche chiamato ad una partita non semplice sul campo dell’altrettanto sorprendente Verona di Ivan Juric. Per la coda della classifica, delicatissimo il match delle 18:00 perché Udinese e Genoa non hanno ancora trovato il passo giusto e sono già in zona retrocessione, avendo un bisogno disperato di punti per risalire la corrente.

RISULTATI SERIE A: 8^ GIORNATA

Ore 12:30 Fiorentina Benevento

Ore 15:00 Inter Torino

Ore 15:00 Roma Parma

Ore 15:00 Sampdoria Bologna

Ore 15:00 Verona Sassuolo

Ore 18:00 Udinese Genoa

Ore 20:45 Napoli Milan

CLASSIFICA SERIE A

Milan 17

Juventus 16

Sassuolo 15

Atalanta, Lazio, Napoli (-1), Roma 14

Inter, Verona 12

Sampdoria, Cagliari 10

Spezia 9

Fiorentina 8

Bologna, Parma, Benevento 6

Genoa 5

Udinese, Torino 4

Crotone 2



