Risultati Serie A live 9^ giornata/ Diretta gol e classifica: anticipi (28 novembre)

RISULTATI SERIE A: SI PARTE CON SASSUOLO INTER

I risultati di Serie A per sabato 28 novembre sono quelli che riguardano gli anticipi: avremo tre partite ad inaugurare la 9^ giornata del massimo campionato, che si concluderà con il Monday Night e dunque ci terrà compagnia per tre giorni. Sfide già interessanti quelle cui assisteremo oggi, perché sono coinvolte quattro squadre che in questo momento sono in corsa per lo scudetto o comunque per le posizioni che qualificano alla prossima Champions League: Sassuolo Inter apre il turno alle ore 15:00, poi avremo la sfida delle ore 18:00 che è Benevento Juventus e infine, come di consueto alle ore 20:45, ci sposteremo al Gewiss Stadium per Verona Atalanta. Tre partite che non sono affatto scontate nel loro possibile esito; dunque per saperne di più proviamo a tuffarci in questa atmosfera legata ai risultati di Serie A, per scoprire insieme quello che potrebbe succedere in un sabato che, vada come vada, ci auguriamo entusiasmante.

RISULTATI SERIE A: LA SITUAZIONE

Nell’analisi dei risultati di Serie A legati agli anticipi della 9^ giornata bisogna considerare che, probabilmente, il Sassuolo non arriverà a giocarsi lo scudetto fino a maggio, ma per il momento è lì: prima inseguitrice del Milan, la squadra emiliana continua a non sbagliare e intanto avrà la possibilità di prendersi il primo posto in classifica stavolta per 24 ore, cosa che aveva già fatto domenica scorsa vincendo a Verona. Solidissimo il progetto di Roberto De Zerbi, lo è anche quello dell’Atalanta che invece, per quello che ha fatto nelle ultime stagioni, ha dimostrato di poter stare lassù fino alla fine. Vero è però che la Dea ha perso punti preziosi ultimamente, e che si è leggermente staccata; Gian Piero Gasperini ha il principale obiettivo di confermare la presenza in Champions League, ma adesso i tifosi si sono fatti il palato fine e si aspettano sempre grandi cose. È ovviamente così per Inter e Juventus: le due big sono ancora le principali candidate per vincere il campionato, entrambe hanno giocato in Europa nel corso della settimana e in campionato hanno bisogno di dimostrare qualcosa in più di quanto fatto vedere a oggi, perché i punti ci sono ma anche qualche frenata di troppo. Il Verona gioca per il sogno europeo, il Benevento vuole punti per la salvezza e ne ha già messi da parte di utilissimi, a questo punto non resta che vedere quello che ci diranno i campi tra poche ore…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 9^ GIORNATA

Ore 15:00 Sassuolo Inter

Ore 18:00 Benevento Juventus

Ore 20:45 Atalanta Verona

CLASSIFICA SERIE A

Milan 20

Sassuolo 18

Roma 17

Juventus 16

Inter 15

Napoli (-1), Atalanta, Lazio 14

Verona 12

Sampdoria, Cagliari 10

Bologna, Spezia, Benevento 9

Fiorentina 8

Udinese 7

Parma 6

Torino, Genoa 5

Crotone 2



© RIPRODUZIONE RISERVATA