Risultati Serie A live 9^ giornata/ Diretta gol e classifica (domenica 29 novembre)

RISULTATI SERIE A: SI COMINCIA CON LAZIO UDINESE!

Siamo pronti a vivere un’altra lunga domenica dedicata ai risultati di Serie A: la nona giornata non si completerà il 29 novembre perché avremo ben due anticipi di lunedì (questo è dovuto al quarto turno di Coppa Italia che si è giocato in settimana), ma intanto assisteremo a cinque partite di sicuro interesse che potranno anche cambiare in modo sostanziale la classifica del torneo. Andiamo subito a vedere di cosa stiamo parlando: si comincia alle ore 12:30 con il tradizionale lunch match che è Lazio Udinese, doppio appuntamento alle ore 15:00 quando saranno in programma Bologna Crotone e Milan Fiorentina, poi il primo posticipo sarà quello delle ore 18:00 con Cagliari Spezia e la chiusura sarà affascinante, allo stadio San Paolo infatti scatterà, alle ore 20:45, Napoli Roma. Sarà quindi interessante scoprire quello che succederà per i risultati di Serie A di questa nona giornata, della quale possiamo intanto cominciare a sviscerare i temi principali.

RISULTATI SERIE A: LA SITUAZIONE

Per i risultati di Serie A, il primo focus riguarda ovviamente il Milan: la prima in classifica ospita una Fiorentina che invece è in crisi, ha perso in casa contro il Benevento nel giorno del ritorno di Cesare Prandelli e adesso rischia davvero grosso, perché le certezze non ci sono più e certi giocatori non sono troppo abituati a lottare in ogni centimetro di campo per confermare la categoria. Ha dunque una bella occasione l’ex Stefano Pioli, che vuole continuare la sua marcia e punta anche a rimanere imbattuto in questo campionato; a provare ad approfittare di una eventuale caduta sarà soprattutto la Roma, che sta conducendo un torneo assolutamente brillante ed è ospite di un Napoli già messo ko in casa dallo stesso Milan. I partenopei sono lì e possono ulteriormente accorciare la classifica, ma è chiaro che dovranno provare a produrre uno sforzo diverso ed evitare di perdere la terza partita consecutiva in casa; anche la Lazio va di rincorsa e vuole sfruttare la bella occasione che le arriva dal fatto di ospitare l’Udinese, squadra che va alla ricerca di punti salvezza e di conferme, dopo essersi letteralmente salvata contro il Genoa.

RISULTATI SERIE A: 9^ GIORNATA

Ore 12:30 Lazio Udinese

Ore 15:00 Bologna Crotone

Ore 15:00 Milan Fiorentina

Ore 18:00 Cagliari Spezia

Ore 20:45 Napoli Roma

CLASSIFICA SERIE A

Milan 20

Inter, Sassuolo 18

Juventus, Roma 17

Verona 15

Napoli (-1), Atalanta, Lazio 14

Benevento, Sampdoria, Cagliari 10

Bologna, Spezia 9

Fiorentina 8

Udinese 7

Parma 6

Torino, Genoa 5

Crotone 2



