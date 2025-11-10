Risultati Serie A1 volley, la classifica dopo la 8^ giornata del massimo campionato femminile di pallavolo (oggi lunedì 10 novembre 2025)

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY, CLASSIFICA: CONEGLIANO SEMPRE LEADER

Oggi, lunedì 10 novembre 2025, possiamo fare il punto sui risultati Serie A1 volley per l’ottava giornata, che è andata in scena con due anticipi sabato e le restanti cinque partite domenica. Per quanto riguarda la classifica, ricordiamo che ci sono quattro squadre che hanno già giocato una partita in più, fra le quali le tre big Conegliano, Scandicci e Milano.

Proprio la Savino Del Bene Scandicci è stata protagonista di uno dei due anticipi del sabato, partita nella quale in verità le toscane non hanno avuto particolari difficoltà per sconfiggere 3-0 in casa Bergamo in una partita che per Scandicci è stata difficile solo nel secondo set, risolto ai vantaggi per 32-30.

L’altro anticipo del sabato era stato Chieri Macerata e aveva visto il successo per 3-0 delle padrone di casa piemontesi, che imponendosi per 26-24 nel terzo set hanno evitato che il match si allungasse. Chieri è così al quarto posto dietro le tre corazzata e prima fra chi ha giocato solo otto partite finora.

Passando alla domenica, i risultati Serie A1 volley ci hanno regalato la prevedibile vittoria per Conegliano in casa contro Vallefoglia per 3-1, le ospiti ci hanno provato vincendo il primo set ma poi hanno dovuto alzare bandiera bianca e la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano resta saldamente al comando con nove vittorie su altrettante partite disputate.

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY, CLASSIFICA: TUTTI I VERDETTI DELLA DOMENICA

La notizia più significativa nei risultati Serie A1 volley di questa ottava giornata è stata senza dubbio la vittoria di Perugia, che si è imposta per 3-2 contro la favorita Novara in una partita pazzesca, decisa da un 19-17 al quinto set, per cui le piemontesi sono scivolate al quinto posto in classifica mentre per le umbre è ossigeno nella lotta salvezza. Sempre nella battaglia in fondo, da sottolineare anche il prezioso successo per 3-1 della Wash4green Monviso Volley in casa contro Busto Arsizio con tanto di sorpasso in classifica.

Pronostico invece rispettato a Cuneo, dove le padrone di casa si sono dovute arrendere per 1-3 al cospetto del Vero Volley Milano, che non può permettersi di perdere altro terreno in una classifica che vede le lombarde già sette lunghezze dietro Conegliano. Missione compiuta per Milano e anche per Firenze, che si consolida in una buona posizione di classifica rispettando il pronostico grazie alla vittoria casalinga per 3-1 contro il fanalino di coda Omag-Mt San Giovanni in Marignano.

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY, 8^ GIORNATA

Chieri Macerata 3-0

Scandicci Bergamo 3-0

Conegliano Vallefoglia 3-1

Perugia Novara 3-2

Monviso Busto Arsizio 3-1

Cuneo Milano 1-3

Firenze San Giovanni 3-1

