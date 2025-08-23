Risultati Serie B, classifica e diretta gol live score delle quattro partite della 1^ giornata in programma oggi, sabato 23 agosto 2025

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: QUATTRO ANTICIPI OGGI

Dopo il primo anticipo di ieri sera, i risultati Serie B entrano definitivamente nel vivo oggi, sabato 23 agosto 2025, perché nelle prossime ore ci attenderanno altre quattro partite per la prima giornata del campionato cadetto, secondo il format di orari estivi che tifosi e appassionati devono tenere in mente.

Risultati playoff serie B/ Cremonese in finale! Diretta gol live score (25 maggio 2025)

Infatti, oggi e anche domani avremo due partite che cominceranno alle ore 19.00 e altrettante alle ore 21.00, ovviamente per evitare i momenti più caldi delle giornate, essendo ancora nel mese di agosto. Fissati gli orari, adesso però andiamo a scoprire qualcosa in più sulle partite in programma oggi.

Una situazione abbastanza particolare sarà quella legata a Empoli Padova, non fosse altro perché i toscani sono retrocessi dalla Serie A mentre i veneti sono una delle promosse dalla Serie C. Fino a pochi mesi fa c’erano due categorie di differenza, ora si affrontano per il debutto nel torneo che dovrà essere del riscatto per l’Empoli e del consolidamento per il Padova.

Risultati playoff Serie B/ Vincono Juve Stabia e Spezia! Diretta gol live score (21 maggio 2025)

Alla stessa ora si giocherà anche a Chiavari, dove ci attende Entella Juve Stabia. I padroni di casa liguri sono un’altra delle promosse, che sono quindi protagoniste in maniera speciale dei risultati Serie B nella prima giornata, come le Vespe un anno fa, poi la Juve Stabia è stata fantastica quinta e allora quest’anno i campani puntano a ripetersi.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: LE PROTAGONISTE DEL SABATO

Queste saranno le partite che potremmo definire del tardo pomeriggio, anche se ovviamente finiranno che sarà già ampiamente sera, per poi passare il testimone idealmente alle ultime due partite del sabato per i risultati Serie B. Ci sarà anche un derby lombardo grazie a Monza Mantova, i brianzoli l’anno scorso sono stati tristemente ultimi in Serie A e di fatto si sono lentamente abituati all’inesorabile ritorno in Serie B, adesso l’obiettivo è essere protagonisti, anche se la Coppa Italia non ha dato buone indicazioni in tal senso.

DIRETTA/ Juve Stabia Cremonese (risultato finale 2-1): accorcia Johnsen! (21 maggio 2025)

Lo stesso vale per il Mantova, che però ha come obiettivo primario la salvezza e al Brianteo cercherà di muovere subito la classifica per mettere fieno in cascina. Infine Palermo Reggiana, con i rosanero che nelle ultime settimane sono stati protagonisti prima di un’amichevole di lusso contro il Manchester City e poi del colpo in Coppa Italia contro la Cremonese. Adesso però comincia la strada verso il grande obiettivo, al Barbera arriva la Reggiana che dal canto suo cercherà invece di fare la sorpresa del giorno…

RISULTATI SERIE B, 1^ GIORNATA

Ore 19.00

Empoli Padova

Entella Juve Stabia

Ore 21.00

Monza Mantova

Palermo Reggiana