Risultati Serie B, classifica e diretta gol live score delle partite per la 11^ giornata che sono in programma oggi, sabato 1° novembre 2025

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: VIA AL LUNCH MATCH!

Eccoci dunque pronti all’insolito lunch match che darà il via già alle ore 12.30 al sabato in compagnia dei risultati Serie B. Sarà Avellino Reggiana, abbiamo già parlato delle nobili ambizioni degli ospiti emiliani e allora adesso dobbiamo spendere qualche parola in più per i padroni di casa dell’Avellino. I lupi irpini avevano cominciato molto bene il campionato, adesso però sono ormai da qualche settimana in una fase di rallentamento, non vincono da settembre e nelle ultime cinque giornate hanno raccolto almeno tre punti.

Il pareggio nel turno infrasettimanale sul campo del Pescara è servito almeno a interrompere una mini striscia di due sconfitte consecutive, ma il pubblico del Partenio naturalmente oggi proverà a spingere i propri beniamini al ritorno alla vittoria. Ci riusciranno oppure la Reggiana volerà sulle ali dell’entusiasmo ancora più in alto in classifica? Questo sarà il primo verdetto che attendiamo di scoprire con i risultati Serie B oggi! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI TORNA IN CAMPO CON UNA NOVITÀ

Archiviato da pochi giorni il turno infrasettimanale è già ora di tornare in campo con l’undicesima giornata per i risultati Serie B e siccome oggi, sabato 1° novembre 2025, è un giorno festivo, ecco la novità di un lunch match del campionato cadetto già alle ore 12.30, per cui le danze di questo nuovo turno si apriranno all’ora di pranzo con Avellino Reggiana.

Citazione d’obbligo per gli ospiti emiliani, che martedì sera hanno battuto i cugini del Modena e quindi fatto l’impresa contro la capolista della classifica di Serie B, un risultato che spinge la Reggiana a questo punto fra le candidate più quotate per giocarsi un posto nei playoff promozione a fine stagione.

Il programma sarà un po’ particolare e di conseguenza avremo poi solamente due partite alle ore 15.00: per Padova Sudtirol dobbiamo annotare che si tratterà di una sfida fra due squadre che hanno entrambe giocato mercoledì, ma proprio per questo la fatica sarà equa come nelle altre partite di oggi, che invece vedranno in campo squadre che nell’infrasettimanale hanno giocato martedì.

È il casso ad esempio di Carrarese Frosinone, partita certamente fra le più interessanti del sabato per i risultati Serie B. Entrambe in zona playoff, i toscani tuttavia sono reduci dalla sconfitta a Cesena mentre i ciociari con il netto 4-0 rifilato all’Entella si sono lanciati all’inseguimento anche delle prime due posizioni per puntare ancora più in alto.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: FOCUS SULLE ULTIME DUE PARTITE

Si passerà poi a quelli che possiamo considerare i due posticipi del sabato per i risultati Serie B, a cominciare dalla partita delle ore 17.15, che sarà Entella Empoli. Match più delicato in classifica, per non scivolare troppo in basso i liguri dovranno cercare di reagire dopo la pesante sconfitta a Frosinone di cui abbiamo già detto parlando dei ciociari, l’Empoli arriva invece dal pareggio contro la Sampdoria che non scuote i toscani dall’anonimato di un campionato finora molto più “grigio” di quanto fosse lecito attendersi.

Infine, alle ore 19.30 la chiusura del sabato sarà affidata a Palermo Pescara. Riflettori puntati soprattutto sui rosanero, che ovviamente restano una delle candidate per la promozione, ma arrivano da due sconfitte consecutive, delle quali soprattutto lo 0-3 contro il Monza di martedì sera ha fatto decisamente male. Oggi quindi l’unica opzione possibile per i padroni di casa nei risultati Serie B è la vittoria, il Pescara invece proverà ad approfittare di un periodo delicato dei rosanero ma non sarà facile considerato l’andamento lento del Delfino, che ha raccolto quattro punti nelle ultime cinque giornate.

RISULTATI SERIE B, 11^ GIORNATA

Ore 12:30

Avellino Reggiana 0-0

Ore 15:00

Carrarese Frosinone

Padova Sudtirol

Ore 17:15

Entella Empoli

Ore 19:30

Palermo Pescara

