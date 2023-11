RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ La Cremonese da trasferta, diretta gol live score (5 novembre 2023)

RISULTATI SERIE B: IL CASO DELLA CREMONESE

L’andamento della Cremonese merita una riflessione per i risultati di Serie B in vista delle partite della domenica. Infatti, i grigiorossi hanno raccolto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque giornate, terminate sempre con i successi di chi giocava in trasferta. Insomma, di recente la Cremonese ha giocato sui campi di Cosenza, Como e Cittadella e ha sempre vinto, mentre nei due incontri casalinghi disputati contro Parma e Sudtirol ha sempre dovuto alzare bandiera bianca.

Il trend si è acuito, ma in realtà dura fin dall’inizio del campionato: infatti, fra numerosi pareggi, i grigiorossi ad inizio stagione avevano già vinto sul campo della Ternana e perso invece in casa al cospetto del Bari. Morale della favola: tutte le vittorie della Cremonese sono arrivate in trasferta e tutte le sconfitte invece in casa, con il pareggio come peggiore risultato esterno e migliore invece tra le mura (non molto) amiche. Oggi pomeriggio la Cremonese “purtroppo” giocherà in casa contro lo Spezia, saprà sfatare finalmente il tabù? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE ULTIME TRE PARTITE

I risultati Serie B saranno largamente protagonisti anche oggi, domenica 5 novembre 2023, perché la dodicesima giornata del campionato di Serie B 2023-2024 si concluderà già oggi, senza appendici di ulteriori posticipi al lunedì. Fra qualche ora sarà quindi completa la classifica di Serie B al termine di questo turno che ci porta praticamente a un terzo del cammino del campionato cadetto, naturalmente con l’eccezione delle partite ancora da recuperare, fra le quali un paio saranno in programma mercoledì sera.

Scopriamo allora adesso più nel dettaglio che cosa ci riserveranno i risultati Serie B in questa domenica per la dodicesima giornata del torneo cadetto, con le sue ultime tre partite che saranno in programma in contemporanea alle ore 16.15, quando dunque aspettiamo il fischio d’inizio per Cremonese Spezia, Parma Sudtirol e Reggiana Lecco, incontri che riguardano alcune delle formazioni di Serie B che nei giorni scorsi hanno giocato nei sedicesimi di Coppa Italia.

RISULTATI SERIE B: LA CAPOLISTA

Per approfondire il discorso relativo ai risultati Serie B attesi per oggi ci sembra doveroso parlare in particolare della capolista Parma, che si sta facendo valere anche in Coppa Italia, dove mercoledì gli emiliani hanno fatto il colpaccio sul campo del Lecce qualificandosi per gli ottavi di finale. Una bella soddisfazione per gli uomini di mister Fabio Pecchia, anche se naturalmente la priorità resta il campionato, dove il Parma evidentemente è una delle più agguerrite pretendenti per le promozioni in Serie A, possibilmente arrivando fra le prime due e quindi senza passare dai playoff.

Nella scorsa giornata il Parma ha vinto sul campo dell’Ascoli, rafforzando la propria prima posizione. Per il momento il cammino è praticamente perfetto, con ben otto vittorie più due pareggi e una sola sconfitta nelle precedenti undici giornate. Certo, fare calcoli non ha senso, quando siamo solamente all’inizio del mese di novembre, però il Parma sta tenendo un ritmo eccellente e vuole continuare a correre, anche oggi pomeriggio sfruttando il fattore campo contro una rivale comunque ostica come il Sudtirol.

RISULTATI SERIE B, 12^ GIORNATA

ore 16.15

Cremonese Spezia

Parma Sudtirol

Reggiana Lecco

CLASSIFICA SERIE B

Parma 26

Modena 22

Venezia, Catanzaro 21

Palermo* 20

Como* 18

Bari 17

Sudtirol*, Cremonese, Cittadella, Cosenza 16

Reggiana 14

Brescia** , Pisa 13

Ascoli 12

Sampdoria 10 (-2)

Spezia* 8

Lecco** 7

Ternana 6

FeralpiSalò 6

Ogni * una partita in meno











