RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ La coppia delle seconde! Diretta gol live score (oggi 4 novembre 2023)

RISULTATI SERIE B: LE SECONDE

La strana coppia formata da Catanzaro e Venezia occupa il secondo posto in classifica, quindi calabresi e veneti saranno sicuramente protagonisti oggi dei risultati Serie B. Il Catanzaro di mister Vincenzo Vivarini sta facendo faville, a maggior ragione se si considera che si tratta di una neopromossa, anche se l’anno scorso dominò il girone C di Serie C lasciando capire che pure in Serie B avrebbe potuto recitare da protagonista. Così è stato, almeno per il momento: oggi la sfida di alta classifica con il Modena potrebbe aiutarci a capire ancora meglio quali potrebbero essere gli orizzonti stagionali di questo ambizioso Catanzaro.

Risultati Serie B, Classifica/ Colpo Lecco a Palermo! Diretta gol live score (11^ giornata, 29 ottobre 2023)

Il Venezia invece giocherà in trasferta ma contro la Ternana attualmente penultima, per cui potrebbe trattarsi di un buon incrocio per i lagunari allenati dal mister Paolo Vanoli, che si stanno candidando ad essere una delle più serie pretendenti per i primi due posti, che a fine campionato di Serie B garantiranno le promozioni immediate nella prossima edizione della Serie A. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ il Parma vince ancora! Diretta gol live score (11^ giornata 28 ottobre 2023)

SETTE PARTITE OGGI!

I risultati Serie B saranno sicuramente grandi protagonisti oggi, sabato 4 novembre 2023, dal momento che nelle prossime ore ci aspettano ben sette partite per aprire la dodicesima giornata del campionato di Serie B 2023-2024. Siamo ormai praticamente a un terzo del cammino, questo turno quindi darà indicazioni di sicuro interesse per la classifica di Serie B, con tutti gli incontro concentrati fra oggi e domani, una domenica che sarà caratterizzata dai tre posticipi che chiuderanno il turno dei cadetti.

Andiamo allora subito a scoprire quali saranno gli orari delle sette partite che oggi ci garantiranno un ricchissimo sabato in compagnia dei risultati Serie B per la dodicesima giornata del campionato cadetto: sarà davvero intensa la fascia delle ore 14.00, con ben sei incontri in contemporanea che saranno Bari Ascoli, Catanzaro Modena, Cittadella Brescia, Cosenza FeralpiSalò, Pisa Como e Ternana Venezia, infine l’unico posticipo odierno sarà alle ore 16.15 il big-match Sampdoria Palermo.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA E GOL/ Modena corsaro, prima gioia per il Lecco! (oggi martedì 24 ottobre 2023)

RISULTATI SERIE B: IL BIG-MATCH

Parliamo allora subito di Sampdoria Palermo nella nostra panoramica sui risultati Serie B attesi nel sabato della dodicesima giornata. Sarebbe il big-match per blasone e tradizione, non lo può essere tuttavia per quanto riguarda la classifica di Serie B e questo naturalmente per colpa di una Sampdoria in crisi nera, che naviga clamorosamente in zona retrocessione dopo che i primi due mesi e mezzo della stagione sono stati un incubo per i doriani, reduci dalla sconfitta sul campo del Sudtirol nella scorsa giornata, oltre che dall’eliminazione dalla Coppa Italia.

Servirebbe una svolta immediata, magari ispirata dal confronto con il Palermo, che ricorda precedenti decisamente più gloriosi, ad esempio la lotta per il quarto posto in Serie A nel 2010. I rosanero siciliani invece possono coltivare ambizioni decisamente più stuzzicanti, essendo quarti in classifica ma ad un solo punto dal secondo posto, che potrebbe essere virtualmente del Palermo pensando alla partita ancora da recuperare. I siciliani arrivano tuttavia dall’inopinata sconfitta casalinga contro il Lecco, per cui hanno bisogno di ripartire immediatamente: cosa succederà oggi pomeriggio a Marassi?

RISULTATI SERIE B, 12^ GIORNATA

ore 14.00

Bari Ascoli

Catanzaro Modena

Cittadella Brescia

Cosenza FeralpiSalò

Pisa Como

Ternana Venezia

ore 16.15

Sampdoria Palermo

CLASSIFICA SERIE B

Parma 26

Venezia, Catanzaro 21

Palermo* 20

Modena 19

Como* 17

Sudtirol*, Cremonese 16

Cosenza 15

Bari, Reggiana 14

Brescia**, Cittadella 13

Ascoli, Pisa 12

Spezia* 8

Lecco**, Sampdoria (-2) 7

Ternana 6

FeralpiSalò 5

Ogni * una partita in meno











© RIPRODUZIONE RISERVATA