Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score 13^ giornata, 12 novembre

RISULTATI SERIE B: LE PARTITE DI OGGI!

I risultati Serie B tornano protagonisti oggi, sabato 12 novembre 2022: come ormai è consuetudine, oggi pomeriggio ci attendono infatti ben otto partite, cioè quasi tutta la tredicesima giornata di questa edizione del campionato cadetto, iniziata ieri sera con un anticipo e che terminerà domenicano un posticipo. La Serie B 2022-2023 giunge a un terzo del suo cammino e le indicazioni cominciano a farsi interessanti, anche se l’equilibrio regna (quasi) ovunque.

Andiamo allora a scoprire quali saranno le otto partite che ci terranno compagnia oggi per i risultati Serie B della 13^ giornata e anche per modificare in modo significativo il volto della classifica di Serie B: la fascia principale è come sempre quella delle ore 14.00, quando prenderanno il via in contemporanea Bari Sudtirol, Cagliari Pisa, Cosenza Palermo, Modena Perugia, Parma Cittadella, Spal Benevento e Venezia Reggina, mentre l’ultimo appuntamento sarà alle ore 16.15 con il posticipo Ternana Brescia.

RISULTATI SERIE B: LA LOTTA PROMOZIONE

La capolista Frosinone è l’unica squadra che finora si è elevata sopra le altre nei risultati Serie B, ma i ciociari hanno giocato l’anticipo ieri sera e quindi adesso diamo spazio alla lotta serrata fra le inseguitici. Basterebbe un dato: ci sono attualmente otto squadre racchiuse nello spazio di appena tre punti, da quota 22 a quota 19, passando dal secondo fino al nono posto, il che a fine campionato vorrebbe dire dalla promozione diretta a non entrare nemmeno ai playoff. Naturalmente non ha senso fare adesso questi calcoli, ma è una conferma del grande equilibrio che anche quest’anno caratterizza la Serie B.

In copertina potremmo mettere la Reggina, che con la preziosa vittoria nel posticipo contro il Genoa ha agganciato proprio i rossoblù al secondo posto e ha spazzato via il primo momento difficile della stagione, con due sconfitte e un pareggio nelle tre precedenti giornate. Una citazione è poi naturalmente doveroso anche per il Sudtirol, al debutto assoluto in Serie B e che aveva iniziato il campionato con tre sconfitte consecutive. A quel punto gli altoatesini sembravano la prima indiziata per la retrocessione, dopo cinque vittorie e quattro pareggi nelle successive nove giornate il Sudtirol è invece la rivelazione nella classifica della Serie B 2022-2023.

RISULTATI SERIE B, 13^ GIORNATA

ore 14.00

Bari Sudtirol

Cagliari Pisa

Cosenza Palermo

Modena Perugia

Parma Cittadella

Spal Benevento

Venezia Reggina

ore 16.15

Ternana Brescia

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone 30

Reggina, Genoa 22

Ternana 21

Bari 20

Parma, Ascoli, Brescia, Sudtirol 19

Cagliari 16

Spal, Cittadella, Palermo 15

Pisa 14

Modena 13

Como 12

Benevento, Cosenza 11

Venezia 9

Perugia 7











