RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Posticipi al via, si gioca! Diretta gol live score (12 novembre 2023)

RISULTATI SERIE B: SI COMINCIA!

Eccoci pronti a vivere le quattro partite che ci regaleranno una ricchissima domenica in compagnia dei risultati di Serie B, adesso vogliamo concentrare la nostra attenzione sul derby lombardo Brescia Cremonese, che sarà una sfida certamente affascinante. Il Brescia aveva iniziato bene, ma quando avrebbe dovuto approfittare dei recuperi per fare il salto in avanti è fragorosamente caduto e adesso è reduce addirittura da quattro sconfitte consecutive, che per le Rondinelle hanno fatto tornare i fantasmi della retrocessione che era stata l’epilogo sul campo dello scorso campionato di Serie B per il Brescia.

Anche la Cremonese è retrocessa, ma dalla Serie A: i grigiorossi hanno avuto qualche difficoltà nell’impatto con la categoria, ma con tre vittorie nelle ultime quattro giornate si sono rilanciati in zona playoff e adesso la Cremonese punta naturalmente a crescere ancora di più, per continuare a recitare da protagonista. Allora adesso non è più tempo di parole, perché è il momento di cedere la parola ai protagonisti dei risultati di Serie B! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

QUATTRO POSTICIPI OGGI!

Sarà una bella domenica oggi, 12 novembre 2023, in compagnia anche dei risultati Serie B per la tredicesima giornata del campionato cadetto. Infatti nelle prossime ore ci attendono ancora ben quattro partite per completare il turno che precede la sosta per le Nazionali: sono naturalmente gli incontri che coinvolgono le squadre che mercoledì sono state protagoniste di due recuperi che aiutano a rendere sempre più precisa la classifica di Serie B, infatti adesso mancano solamente altri due recuperi, in programma a fine mese.

Stando però alla più stretta attualità di quanto potrà succedere oggi, ecco che la domenica in compagnia dei risultati Serie B per la tredicesima giornata ci offrirà queste quattro partite tutte in contemporanea, accomunate dal fischio d’inizio che sarà ovunque atteso per le ore 16.15. Sarà quindi un pomeriggio ricco di emozioni e speriamo anche di gol, grazie al derby lombardo Brescia Cremonese e poi anche Lecco Parma, Palermo Cittadella e Spezia Ternana.

RISULTATI SERIE B: LA CAPOLISTA

Possiamo quindi osservare che sarà protagonisti dei risultati Serie B della domenica anche la capolista Parma, sulla quale quindi adesso spendiamo qualche parola in più. La scorsa giornata ha portato agli emiliani la netta vittoria per 2-0 contro il Sudtirol al Tardini, sono sempre più positivi i numeri che parlano di nove vittorie, due pareggi e una sconfitta per un totale quindi di 29 punti nella classifica di Serie B, un ritmo che fino a questo momento si sta rivelando insostenibile per tutte le inseguitrici del Parma, che quindi rafforza sempre di più la candidatura per la promozione.

C’è stato di recente anche il colpaccio a Lecce in Coppa Italia, che ha portato il Parma agli ottavi di finale, stavolta però gli emiliani sono attesi a Lecco per continuare il cammino verso quello che naturalmente è l’obiettivo nettamente più importante. Nelle ultime settimane i lombardi hanno mostrato segnali di crescita e quindi non vanno sottovalutati, per il Parma tuttavia sulla carta è un’ottima occasione per proseguire la propria fuga solitaria: Fabio Pecchia e i suoi uomini ci riusciranno?

RISULTATI SERIE B, 13^ GIORNATA

ore 16.15

Brescia Cremonese

Lecco Parma

Palermo Cittadella

Spezia Ternana

CLASSIFICA SERIE B

Parma 29

Venezia 27

Palermo 23

Modena 22

Como, Catanzaro 21

Cremonese, Cosenza 19

Bari 18

Südtirol, Cittadella, Pisa 16

Reggiana 15

Brescia, Sampdoria (-2) 13

Ascoli 12

Lecco, Spezia 9

FeralpiSalò 7

Ternana 6











