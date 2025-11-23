Risultati Serie B, classifica e diretta gol live score delle partite per la 13^ giornata del campionato cadetto (oggi domenica 23 novembre 2025)

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: MANTOVA A VALANGA, PARI PER IL MODENA

Terminano con cinque gol segnati le gare della domenica alle 15,00 della tredicesima giornata di Serie B. I gol arrivano tutti da Mantova perché tra Modena e Sudtirol finisce 0 a 0 con i gialloblu che sprecano ma tornano virtualmente in prima posizione aspettando la partita del Monza.

Chiude a valanga il Mantova che affossa ulteriormente lo Spezia vincendo con un netto 4 a 1. Il gol di Cella e la doppietta di Marras portano la vittoria agli uomini di Possanzini che mettono in scena un calcio spettacolare. (Agg. di Andrea Marino)

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: PARI A MANTOVA E MODENA

La domenica della tredicesima giornata di Serie B inizia a Mantova e a Modena con due sfide molto interessanti. La più vivace è quella del Martelli dove le due squadre creano tante occasioni e trovano un gol a testa.

Oltre agli autori dei gol, Aurelio e Ruocco, i protagonisti di questo primo tempo sono Festa e Mascardi che salvano più volte le rispettive squadre. Non cambia, invece, il risultato a Modena dove i padroni di casa stanno gestendo la partita contro il Sudtirol ma senza riuscire a concretizzare le occasioni create. (Agg. di Andrea Marino)

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: COMINCIANO I POSTICIPI

Riflettori ancora puntati sul Monza verso i posticipi di oggi per i risultati Serie B. Alzi la mano chi avrebbe osato anche solo immaginare lombardi capolista dopo le prime sei giornate: fino a quel momento il Monza aveva raccolto due vittorie ed altrettanti pareggi e sconfitte, tanto da essere fuori pure dalla zona playoff. La vittoria contro il Catanzaro prima della sosta di ottobre valse l’ingresso fra le prime otto, poi i successi consecutivi sono diventati sei grazie alla cinquina nelle settimane successive e lo 0-2 a Pescara prima dell’ultima sosta ha garantito ai brianzoli il comando della classifica.

Ovviamente il cammino è ancora molto lungo, però mister Paolo Bianco ha imboccato la strada giusta nei risultati Serie B e allora il Monza, in questa stagione così particolare per la società lombarda, sarà al centro dell’attenzione di molti, a maggior ragione quando arriva un big-match come quello di oggi contro il Cesena. Prima però, largo alle altre due partite del giorno… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

POSTICIPI DI LUSSO

Meno partite rispetto a ieri, ma davvero tanti spunti nei tre posticipi che caratterizzeranno la tredicesima giornata per i risultati Serie B oggi, domenica 23 novembre 2025, magari basterebbe dire che scenderanno in campo le prime tre della classifica di Serie B dopo lo scorso turno per rendere il significato di questa domenica.

Alle ore 15.00 avremo due partite, subito qualche riga su Mantova Spezia che sarà il match meno stuzzicante della domenica a prima vista, ma in realtà avrà notevole valore nella corsa salvezza. I lombardi si erano rilanciati con due vittorie consecutive e sperano che la sosta non abbia spezzato il primo momento felice del loro campionato, per provare ad uscire dai guai.

D’altro canto lo Spezia di momenti felici in questa stagione non ne ha ancora avuti, i liguri ad oggi sarebbero retrocessi ed è un dato che fa impressione per una squadra che solo pochi mesi fa lottava per la promozione in Serie A, che invece sarà naturalmente l’obiettivo di molte delle squadre che scenderanno in campo nelle prossime ore.

Modena Sudtirol per i risultati Serie B sarà una sorta di incrocio fra i due obiettivi, perché non si deve dimenticare che gli altoatesini sono in lotta per la salvezza, a causa del fatto che purtroppo la vittoria manca ormai da parecchie giornate per la squadra di Bolzano, per di più chiamata oggi a un compito davvero difficile.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: LA LOTTA PER LA PROMOZIONE

Adesso però finalmente parliamo delle squadre che lottano per la promozione nei risultati Serie B, cominciando appunto dal Modena, che proverà ad approfittare di un turno che sulla carta appare certamente favorevole agli emiliani. Il Modena però dovrà dare delle risposte, perché il rendimento tenuto fra la sosta di ottobre e quella di novembre non è stato all’altezza del fenomenale inizio di stagione: nulla di male, però se si vuole davvero sognare un posto fra le prime due serve mandare subito un segnale.

Infine alle ore 17.15 Monza Cesena sarà una chiusura davvero eccellente per i risultati Serie B della domenica. Per i brianzoli vale il discorso opposto: cinque vittorie consecutive fra le ultime due soste, così il Monza si è preso il primo posto in classifica che adesso andrà difeso dall’assalto del Cesena, a sua volte reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque giornate. Insomma, in Brianza andrà in scena quello che sotto ogni punto di vista sarà il big-match del turno di Serie B…

RISULTATI SERIE B, 13^ GIORNATA

Ore 15.00

FINALE Mantova Spezia 4-1 (33′ Ruocco, 58′ Cella, 81′ e 91′ Marras; 4′ Aurelio)

FINALE Modena Sudtirol 0-0

Ore 17.15

Monza Cesena

