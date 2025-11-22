Risultati Serie B, classifica e diretta gol live score delle partite per la 13^ giornata del campionato cadetto (oggi sabato 22 novembre 2025)

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: SABATO CON CINQUE PARTITE

Dopo la sosta abbiamo già avuto l’anticipo di ieri sera per aprire la tredicesima giornata, ma i risultati Serie B naturalmente torneranno nel pieno del loro ruolo oggi, sabato 22 novembre 2025, con cinque partite che ci attendono nelle prossime ore per aggiungere elementi a una classifica di Serie B ormai molto interessante, dato che siamo a un terzo del cammino.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Il Cesena domina, ora Monza! Diretta gol live score (oggi 9 novembre 2025)

Si comincerà oggi con tre partite alle ore 15.00, in Avellino Empoli ci sarà attesa per gli ospiti toscani, che prima della sosta avevano spezzato la crisi vincendo contro il Catanzaro ma restano in una posizione di classifica molto più bassa rispetto alle attese di inizio stagione e quindi devono dare continuità a quel successo per puntare almeno ai playoff.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ La Samp cade in casa! Diretta gol live score (oggi 2 novembre 2025)

Parlando sempre delle squadre in trasferta, ecco che pure Entella Palermo sarà interessante soprattutto per capire cosa faranno gli ospiti: i rosanero infatti sono arrivati malissimo alla sosta, con tre sconfitte nelle ultime quattro partite disputate, di conseguenza devono subito tornare a macinare punti, anche pensando al fatto che per il Palermo l’obiettivo dovrebbe essere la promozione diretta.

Avellino ed Entella naturalmente cercheranno di opporsi sfruttando il fattore campo, i risultati Serie B alla stessa ora ci offriranno anche Carrarese Reggiana, sfida tra due squadre che hanno iniziato benissimo i rispettivi cammini ma ultimamente hanno rallentato, c’è quindi l’occasione di rilanciarsi verso la zona playoff.

Risultati Serie B, classifica/ Cinquina del Palermo! Diretta gol live score (oggi 1° novembre 2025)

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: COSA CI DIRANNO I POSTICIPI?

Alle ore 17.15 avremo poi un appuntamento affascinante grazie al derby veneto Padova Venezia, che sicuramente attirerà molto interesse sui risultati Serie B. I padroni di casa proveranno a tornare alla vittoria dopo tre pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro giornate che hanno rallentato il passo del Padova, il Venezia però deve vincere per consolidarsi in zona playoff e possibilmente restare anche in scia per la lotta ai primi due posti, le ultime trasferte sono state deludenti per i lagunari che hanno quindi bisogno di un cambio di passo lontano dal Penzo.

Infine ecco alle ore 19.30 Bari Frosinone per chiudere (almeno per oggi) i risultati Serie B. I pugliesi sembrano finalmente avere cambiato passo dopo un disastroso inizio di campionato, la posizione di classifica però resta critica e allora servirebbe davvero molto un acuto contro una big di questo torneo, cioè quel Frosinone che invece scenderà al San Nicola a caccia di un colpo esterno per tenere vivo l’inseguimento ai primi due posti, grande obiettivo stagionale per i ciociari.

RISULTATI SERIE B, 13^ GIORNATA

Ore 15.00

Avellino Empoli

Carrarese Reggiana

Entella Palermo

Ore 17.15

Padova Venezia

Ore 19.30

Bari Frosinone

CLICCA PER LA CLASSIFICA