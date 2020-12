Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score, 14^ giornata (22 dicembre)

RISULTATI SERIE B: ALTRO TURNO INFRASETTIMANALE!

Non si perde tempo con i risultati di Serie B: archiviato lo scorso weekend, è già ora di tornare in campo con la 14^ giornata che rappresenta il turno infrasettimanale che ci accompagna al Natale. Ci avviciniamo alla conclusione del girone di andata e si possono già tirare alcune somme sulla stagione; intanto possiamo dire che le partite di martedì 22 dicembre, inaugurate dall’anticipo Salernitana Entella, sono 9 e si giocheranno tutte alle ore 19:00 con la sola eccezione di Empoli Reggiana, che arriverà alle ore 21:00 a chiudere il programma. Di seguito allora ecco le sfide che apriranno il martedì della 14^ giornata: si tratta di Cittadella Frosinone, Cosenza Venezia, Monza Ascoli, Pescara Brescia, Pisa Chievo, Pordenone Cremonese, Spal Lecce e Vicenza Reggina. Sarà molto interessante scoprire come cambierà la classifica di Serie B dopo queste gare; il campionato cadetto è sempre stato molto imprevedibile sino all’ultimo, fatto di graduatoria corta e gruppo compatto; sta succedendo questo anche in questa stagione, e allora proviamo a fare una breve analisi su quanto aspettarci dal turno infrasettimanale.

RISULTATI SERIE B: LA SITUAZIONE

I risultati di Serie B per la 14^ giornata devono necessariamente prendere spunto da quanto accaduto venerdì e sabato: tolto il Cittadella, che ha fatto il colpo sul campo della Reggina, nessuna delle squadre di testa è riuscita a vincere e abbiamo assistito a tanti pareggi, per una classifica che ha confermato l’Empoli davanti alla Salernitana e al Frosinone. I veneti invece sono tornati al quarto posto agganciando la Spal, mentre è stato pesante il tonfo interno del Lecce schiantato dal Pisa, una delle squadre in netta ripresa. Il pareggio del Chievo contro la capolista gli ha impedito di agganciare la zona playoff, nonostante un altro passo falso del Monza caduto a Pescara; hanno guadagnato terreno Pordenone e Vicenza, sul fondo dello schieramento rimane invece una Virtus Entella ancora a secco di vittorie e che vede la zona playout lontana 6 punti e la salvezza diretta un punto più distante, per una situazione che sta peggiorando anche dal punto di vista psicologico. Vedremo allora quello che succederà quando finalmente saremo in campo per assistere al martedì sera dedicato ai risultati di Serie B.

RISULTATI SERIE B: 14^ GIORNATA

Ore 19:00 Cittadella Frosinone

Ore 19:00 Cosenza Venezia

Ore 19:00 Monza Ascoli

Ore 19:00 Pescara Brescia

Ore 19:00 Pisa Brescia

Ore 19:00 Pordenone Cremonese

Ore 19:00 Spal Lecce

Ore 21:00 Empoli Reggiana

CLASSIFICA SERIE B

Salernitana 28

Empoli 26

Frosinone 24

Cittadella, Spal 23

Venezia 22

Lecce 21

Monza 20

Chievo 19

Brescia, Pordenone, Pisa 17

Vicenza 15

Reggiana 14

Cosenza, Cremonese 12

Pescara 11

Reggina 10

Ascoli 6

Entella 5



