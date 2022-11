Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score 14^ giornata (27 novembre)

RISULTATI SERIE B: PROSEGUE IL TURNO!

Con l’appuntamento dedicato ai risultati di Serie B viviamo le partite che si giocano domenica 27 novembre: la 14^ giornata, dopo la sosta coincisa con l’inizio dei Mondiali, è iniziata con gli anticipi del sabato ma sarà oggi che si svilupperà il grosso del programma, con ben otto gare. Vediamo quindi quali sono nel dettaglio: alle ore 12:30 avremo il lunch match Reggina Benevento, poi alle ore 15:00 si giocano Brescia Spal, Cittadella Cosenza, Como Bari, Frosinone Cagliari, Perugia Genoa e Sudtirol Ascoli. Alle ore 18:00 la chiusura del turno con il posticipo, che sarà Palermo Venezia.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol: il Pisa vince e sale ancora! Ternana ko

Avevamo lasciato i risultati di Serie B con uno scenario nel quale il Frosinone primo in classifica si è staccato dal resto del gruppo: 5 punti di vantaggio per i ciociari e la possibilità di allungare sulla Reggina, anche se l’impegno per Fabio Grosso non è dei più abbordabili visto che il Cagliari ha qualità e certamente fame di punti. Anche le altre partite però promettono di essere molto interessanti e allora vedremo nel dettaglio quello che succederà, per il momento possiamo fare un rapido focus su quelli che saranno i temi principali nei risultati di Serie B.

Risultati Serie B, classifica/ Pareggio a Terni, equilibrio in zona playoff!

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Avvicinandoci a un altro turno nei risultati di Serie B, dobbiamo notare che il campionato cadetto è ancora piuttosto indietro: mancano cinque giornate (dopo questa) per chiudere il girone di andata, ci sono 18 punti a disposizione e anche la corsa al platonico titolo di campione d’inverno è tutt’altro che definito. Certo il Frosinone sta volando e rispetto alla concorrenza, che è racchiusa davvero in pochissimi punti, sta avendo un altro passo ma è decisamente presto per dire se questa sia la fuga giusta, già oggi il Cagliari potrebbe fare il colpo al Benito Stirpe e permettere così alle altre di avvicinarsi.

Risultati Serie B, classifica/ Il Frosinone vince e tenta l'allungo! 12^ giornata

Principali indiziate la Reggina, non fosse altro perché è seconda in classifica e gioca in casa contro un Benevento ancora pericolante, e il Genoa che va al Renato Curi, contro il Perugia ultimo in classifica e che non riesce davvero a esprimere il suo potenziale offensivo, che pure avrebbe. Molto serrata la corsa ai playoff: da questo punto di vista attenzione a Sudtirol Ascoli, gli altoatesini hanno svoltato con l’arrivo di Pierpaolo Bisoli mentre i marchigiani tra alti e bassi sono comunque lì a giocarsela, potrebbe venirne fuori una bella partita come del resto, lo abbiamo detto, su tutti gli altri i campi coinvolti nei risultati di Serie B per questa domenica.

RISULTATI SERIE B: 14^ GIORNATA

Ore 12:30 Reggina Benevento

Ore 15:00 Brescia Spal

Ore 15:00 Cittadella Cosenza

Ore 15:00 Como Bari

Ore 15:00 Frosinone Cagliari

Ore 15:00 Perugia Genoa

Ore 15:00 Sudtirol Ascoli

Ore 18:00 Palermo Venezia

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone 30

Reggina 25

Genoa 23

Parma, Ternana 22

Bari 21

Brescia, Sudtirol 20

Ascoli 19

Pisa 18

Modena, Cagliari 17

Spal, Palermo, Cittadella 15

Benevento, Cosenza 14

Como 13

Venezia 9

Perugia 8











© RIPRODUZIONE RISERVATA