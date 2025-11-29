Risultati Serie B, classifica e diretta gol live score delle partite per la 14^ giornata che saranno in programma oggi, sabato 29 novembre 2025

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: UN SABATO RICCHISSIMO

Sette partite ci attendono oggi, sabato 29 novembre 2025, per i risultati Serie B della quattordicesima giornata del campionato cadetto, praticamente il massimo possibile considerando che ci sono sempre almeno tre partite fra anticipi e posticipi. Non perdiamo quindi altro tempo, andiamo subito a scoprire cosa ci offrirà questo meraviglioso sabato di fine novembre.

Delle prime quattro nella classifica di Serie B in realtà giocherà solamente il Frosinone, dal momento che le altre big hanno già dato vita al derby emiliano-romagnolo oppure giocheranno domani (la capolista Monza). Grande interesse ci sarà quindi su Reggiana Frosinone, che ci dirà se si rafforzerà la posizione dei ciociari nell’inseguimento ai decisivi primi due posti.

In tal senso sarà molto interessante anche Venezia Mantova, perché pure i lagunari possono ambire alle prime due posizioni e quindi alla promozione immediata al termine del campionato, però oggi al Penzo arriverà il Mantova, protagonista di recente di un clamoroso cambio di passo con tre vittorie consecutive che hanno portato i lombardi dall’ultimo posto ad essere fuori anche dalla zona playout.

Insomma, sfida non banale per il Venezia, che però arriva a sua volta da due successi consecutivi grazie ai quali i lagunari hanno ribadito il loro status di pretendente alla promozione nei risultati Serie B, discorso che vale però anche per il Frosinone. I ciociari vantano tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro, ci sembra evidente quali saranno le due squadre in copertina oggi pomeriggio…

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: ALTRE BIG DA SEGUIRE

Abbiamo detto di Frosinone e Venezia, ci saranno però altre big da seguire oggi nei risultati Serie B. Ad esempio, l’ultimo posticipo alle ore 19.30 sarà Palermo Carrarese, partita molto delicata per i rosanero che negli ultimi due mesi vantano solamente un paio di vittorie. Per la precisione: due vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte nelle ultime nove giornate, il rallentamento è quindi evidente e di conseguenza il Palermo ha necessità di tornare immediatamente alla vittoria, perché l’obiettivo della promozione si sta complicando parecchio per Filippo Inzaghi.

Una partita di grande fascino è anche Empoli Bari per i risultati Serie B. Per i toscani ci sono finalmente buone notizie, perché le ultime due vittorie consecutive hanno fatto uscire l’Empoli da una posizione critica e hanno rafforzato le speranze di raggiungere i playoff, che ad inizio stagione dovevano essere l’obiettivo minimo ma solo poche settimane fa sembravano lontanissimi per gli uomini di Alessio Dionisi. Il Bari invece ha rallentato nuovamente, per i pugliesi sarebbe fondamentale un guizzo in una trasferta così complicata…

RISULTATI SERIE B, 14^ GIORNATA

Ore 15.00

Empoli Bari

Pescara Padova

Reggiana Frosinone

Sudtirol Avellino

Venezia Mantova

Ore 17.15

Catanzaro Entella

Ore 19.30

Palermo Carrarese

