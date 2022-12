Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score 15^ giornata, 3 dicembre

RISULTATI SERIE B: STASERA CAGLIARI PARMA!

Tornano protagonisti i risultati Serie B oggi, sabato 3 dicembre 2022: siamo nel bel mezzo dei Mondiali e di conseguenza il campionato cadetto si prende la scena a livello di club e occupa la domenica, lasciando al sabato (solitamente giorno d’elezione per la Serie B) appena due anticipi, che in questo caso apriranno la quindicesima giornata e pure una settimana molto intensa, dal momento che giovedì, nel giorno dell’Immacolata Concezione, ci sarà un turno infrasettimanale.

Andiamo però adesso ad occuparci della stretta attualità per scoprire come si aprirà il quadro dei risultati Serie B per questa quindicesima giornata: il primo anticipo sarà alle ore 14.00 Venezia Ternana, poi avremo alle ore 18.00 Cagliari Parma, si giocherà infatti nelle fasce orario e senza sovrapposizioni con i Mondiali e staremo a vedere come inizierà a cambiare la classifica di Serie B con queste due partite del sabato.

RISULTATI SERIE B, IL BIG-MATCH

Sarà l’ultima partita delle due in ordine cronologico per i risultati Serie B di oggi, ma vogliamo parlare subito di Cagliari Parma, perché naturalmente è un match che siamo molto più abituati a vedere “al piano di sopra”, cioè chiaramente nel massimo campionato. Cagliari e Parma sono due squadre che “di diritto” si meritano il titolo di compagini che lottano quindi per la promozione, ma dobbiamo evidenziare che finora non stanno brillando, soprattutto i sardi che non sarebbero nemmeno in zona playoff, subendo ancora il contraccolpo dell’amara retrocessione del maggio scorso.

Nella scorsa giornata tuttavia proprio il Cagliari ha mandato un segnale importante, riuscendo a pareggiare sul campo della capolista Frosinone, mentre il Parma ha incassato una inattesa sconfitta casalinga nel derby emiliano contro il Modena, una battuta d’arresto pesante nella corsa verso il secondo posto, perché il grande obiettivo del Parma sarebbe quello di prendersi la promozione senza passare per i playoff. Il match di stasera in Sardegna dovrà quindi dare risposte molto importanti su entrambe le squadre…

RISULTATI SERIE B, 15^ GIORNATA

Ore 14.00 Venezia Ternana

Ore 18.00 Cagliari Parma

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone 31

Reggina 26

Genoa, Brescia 23

Parma, Ternana, Bari 22

Sudtirol 21

Ascoli 20

Pisa, Cagliari 18

Modena 17

Cittadella 16

Benevento, Spal, Palermo, Cosenza 15

Como 14

Venezia 12

Perugia 11











