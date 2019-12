Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score (16^ giornata, 15 dicembre)

Oggi, domenica 15 dicembre 2019, il quadro dei risultati Serie B per quanto riguarda la sedicesima giornata del campionato cadetto 2019-2020 si arricchirà con altre tre partite, dopo le sei disputate fra l’anticipo di venerdì sera e ieri pomeriggio e in attesa del posticipo del lunedì che chiuderà definitivamente questo turno, come da tradizione spalmato su ben quattro giorni. Ecco dunque quali saranno i tre incontri che oggi andranno ad arricchire il quadro dei risultati Serie B e della classifica del torneo cadetto. Il calendario sarà quello tradizionale, con due partite nella fascia pomeridiana e un posticipo serale: si scenderà dunque in campo alle ore 15.00 per Cosenza Pordenone e Cremonese Perugia, mentre il posticipo delle ore 21.00 sarà Salernitana Crotone. Ricordiamo inoltre che il Monday Night sarà Trapani Pisa.

RISULTATI SERIE B: LA SQUADRA PROTAGONISTA

Nel quadro dei risultati Serie B per le partite di oggi, ci piace spendere qualche parola in più per il Pordenone, debuttante assoluto nel campionato cadetto, al quale i friulani partecipano per la prima volta nella storia. Di conseguenza il Pordenone era sulla carta una delle formazioni ritenute più deboli, tra le principali indiziate per la retrocessione. Chi però aveva seguito gli uomini di Attilio Tesser già nello scorso campionato sapeva che il Pordenone avrebbe potuto essere una mina vagante e così sta succedendo, anche se forse i risultati dei neroverdi stanno andando anche oltre le previsioni, con il successo di domenica scorsa contro il Crotone che ha proiettato il Pordenone al secondo posto in classifica con 25 punti. Il cammino naturalmente è ancora molto lungo e sbilanciarsi per il momento sarebbe inutile: di certo però come minimo il Pordenone ha già messo tanto fieno in cascina verso la salvezza, se poi il rendimento dovesse continuare ad essere eccellente ecco che in Friuli proveranno senza pressioni a godersi anche qualcosa in più…

RISULTATI SERIE B, 16^ GIORNATA

Ore 15.00

Cosenza Pordenone

Cremonese Perugia

Ore 21.00

Salernitana Crotone

CLASSIFICA SERIE B

Benevento 37

Frosinone 26

Pordenone, Cittadella, Entella 25

Chievo, Ascoli 24

Perugia 23

Crotone 22

Pescara, Empoli 21

Pisa, Spezia 20

Salernitana, Venezia 19

Cremonese, Juve Stabia 17

Cosenza 14

Trapani 13

Livorno 11



