Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol: il Pisa vola, il Brescia è secondo!

Cala il sipario sul sabato della diciassettesima giornata e i risultati Serie B ci hanno regalato grandi emozioni oggi pomeriggio. Ad esempio, va ricordata la vittoria in rimonta del Monza per 3-2 contro il Frosinone, in una partita che i brianzoli stavano perdendo fino al minuto 87 e poi hanno vinto al 92’. Tramoni e Bisoli hanno invece firmato una preziosa vittoria per 0-2 del Brescia sul campo della Spal, mentre con lo stesso risultato (ma in casa) ha vinto pure il Cittadella in una delicata sfida playoff contro l’Ascoli. Divisione della posta con un pareggio per 1-1 invece in Pordenone Cosenza, che rischia di servire poco ad entrambe le formazioni.

Infine c’è stato il grande posticipo Pisa Lecce deciso in favore dei padroni di casa dal gol di Sibilli (1-0), di conseguenza la classifica di Serie B vede il Pisa primo a 35 punti davanti al Brescia che scavalca il Lecce, con Monza e Cittadella che fanno passi avanti importanti mentre in coda il punto serve poco al Pordenone. Ricordiamo infine che per completare la 17^ giornata di Serie B mancano ancora i tre posticipi della domenica: alle ore 14.00 Parma Perugia, alle ore 16.15 Vicenza Como ed infine Reggina Alessandria alle ore 20.30. Di certo ci saranno ancora tante emozioni! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI SERIE B: SI COMINCIA

Tutto è pronto per dare il via alle ben quattro partite delle ore 14.00 che costituiranno una bella fetta dei risultati Serie B della diciassettesima giornata. Ci permettiamo però adesso di lanciare lo sguardo già verso le prossime settimane, per ricordare che alcune formazioni di Serie B nei prossimi giorni saranno impegnate in Coppa Italia, poi ci sarà naturalmente nel weekend da sabato 18 a lunedì 20 dicembre il prossimo turno di Serie B, che invece a differenza di Serie A e Serie C non vivrà un turno infrasettimanale tra martedì 21 e mercoledì 22.

In compenso, la Serie B ci farà compagnia domenica 26 dicembre, per un Santo Stefano all’insegna del campionato cadetto, che poi giocherà un turno infrasettimanale di fine anno mercoledì 29, prima di fermarsi per la sosta invernale che continuerà fino alla metà del mese di gennaio. La parola però adesso deve passare ai campi: il sabato di Serie B sta per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

L’EX CAPOLISTA

Una squadra che merita senz’altro di essere messa in primo piano parlando dei risultati Serie B in vista delle partite di oggi è sicuramente la ex capolista Brescia, che ha perso la testa della classifica di Serie B domenica scorsa, a causa della sconfitta casalinga nel derby lombardo contro un Monza in crescendo. Per il Brescia è stata una brutta battuta d’arresto, anche se già oggi approfittando dello scontro al vertice tra Pisa e Lecce le Rondinelle potrebbero recuperare posizioni e magari addirittura il primato, a patto però di vincere sul campo della Spal.

Il Brescia fino a questo momento ha raccolto nove vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte per un totale di 30 punti, è sicuramente una delle candidate più accreditate per la promozione ma il cammino è lungo e le insidie tante, dunque a dicembre non serve fare calcoli. Serve semmai fare quanti più punti possibile soprattutto per ripartire dopo una sconfitta, per i calcoli ci sarà tempo più avanti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PER LA SALVEZZA

Presentando i risultati Serie B per la diciassettesima giornata abbiamo fatalmente messo in copertina la grande sfida ai vertici tra Pisa e Lecce, ma avrà notevole importanza (anche se per motivi opposti) pure Pordenone Cosenza, che sarà invece la partita più delicata nei bassifondi della classifica di Serie B. La situazione è particolarmente critica per il Pordenone, che è fanalino di coda con soli 7 punti, ma anche il Cosenza con i suoi 15 punti non se la passa benissimo e al momento sarebbe costretto a disputare i playout.

Di conseguenza, ecco che il Pordenone è praticamente obbligato a vincere per non scivolare sempre più verso il baratro della retrocessione, ma d’altro canto pure il Cosenza deve evitare di perdere, perché con uno scivolone contro il fanalino di coda diventerebbe più complicato sperare nella salvezza diretta al termine del campionato. Sarà quindi una partita da seguire con il massimo dell’attenzione… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BENEVENTO E CREMONESE HANNO VINTO

Anche oggi, sabato 11 dicembre 2021, saranno protagonisti i risultati Serie B per la diciassettesima giornata, che è cominciata già ieri con ben due anticipi (il Benevento ha superato 2-0 la Ternana, la Cremonese ha battuto 3-2 il Crotone) e si completerà domani con tre posticipi domenicali. Il sabato tuttavia sarà come di consueto il giorno principale per il campionato cadetto, infatti nelle prossime ore ci attendono ben cinque partite che naturalmente avranno un grande valore anche per la classifica di Serie B.

Andiamo allora a scoprire quali saranno le partite che ci daranno oggi i risultati Serie B per la diciassettesima giornate. Ben quattro incontri saranno in contemporanea alle ore 14.00, quando avremo il fischio d’inizio di Cittadella Ascoli, Monza Frosinone, Pordenone Cosenza e Spal Brescia, mentre l’unico posticipo è fissato alle ore 16.15, quando avrà inizio il big-match Pisa Lecce.

RISULTATI SERIE B: IL BIG-MATCH

Sarà l’ultima partita in programma, ma in copertina per i risultati Serie B dobbiamo mettere proprio il posticipo Pisa Lecce. Basta dare uno sguardo alla classifica di Serie B per capire il perché: il Pisa è capolista con 32 punti, seguito dal Lecce che tallona i nerazzurri toscani con un solo punto in meno, a quota 31. Settimana scorsa il Pisa aveva vinto a Como tornando in testa grazie alla sconfitta del Brescia, scavalcato pure dal Lecce grazie al successo dei giallorossi contro la Reggina.

Quando si affrontano la prima e la seconda squadra in classifica, non servono molte parole per illustrare l’importanza della posta in palio. Chi riuscisse a vincere farebbe uno scatto molto importante nella sempre incerta classifica del campionato di Serie B, dunque questa partita potrebbe essere la svolta della stagione per il Pisa oppure per il Lecce. Per gli spettatori neutrali invece l’auspicio è quello di assistere a un bello spettacolo: nerazzurri e giallorossi ne sono sicuramente capaci…

RISULTATI SERIE B, 17^ GIORNATA

Cittadella Ascoli 2-0

Monza Frosinone 3-2

Pordenone Cosenza 1-1

Spal Brescia 0-2

Pisa Lecce 1-0

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 35

Brescia 33

Benevento, Lecce, Monza 31

Cremonese 29

Cittadella 28

Ascoli 26

Frosinone, Perugia 25

Ternana, Reggina 22

Como 21

Spal 20

Parma 19

Cosenza 16

Alessandria 14

Crotone, Pordenone 8

Vicenza 7



