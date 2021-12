Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score 19 dicembre (18^ giornata)

RISULTATI SERIE B: OGGI TOCCA AL PARMA!

Ci attende una domenica da non perdere con i risultati Serie B, perché oggi 19 dicembre 2021 saranno tre (nonostante un rinvio per Covid) le partite in programma per la diciottesima giornata del campionato cadetto, penultimo turno del girone d’andata della Serie B 2021-2022 che poi giocherà anche a Santo Stefano. Questo turno non ci ha riservato anticipi al venerdì e ieri ha avuto “solo” cinque partite, dunque la domenica di Serie B avrebbe dovuto essere più intensa del solito, anche se pesa il rinvio di Benevento Monza.

Ci attendiamo di conseguenza novità interessanti anche per la classifica di Serie B dalle tre partite che oggi arricchiranno il quadro dei risultati Serie B di una diciottesima giornata che infine si chiuderà domani sera con l’ultimo posticipo, il quasi testa-coda Lecce Vicenza. Intanto, oggi ci attendono alle ore 14.00 Alessandria Parma e Brescia Cittadella, mentre alle ore 16.15 sarà la volta del derby umbro Perugia Ternana.

RISULTATI SERIE B: IL RINVIO DI BENEVENTO MONZA!

Lo abbiamo appena accennato: nel quadro dei risultati Serie B oggi purtroppo peserà il rinvio per Covid di Benevento Monza, una partita il cui esito avrebbe dovuto essere molto importante per la lotta ai vertici della classifica del campionato cadetto. Benevento e Monza hanno infatti 31 punti a testa e condividono l’obiettivo della caccia ai primi due posti, perché il grande traguardo sarebbe naturalmente la promozione diretta, evitando i playoff.

Il Benevento nella scorsa giornata ha vinto sul campo della Ternana, impresa certamente non facile e che ha rafforzato le ambizioni dei campani, che d’altronde sono retrocessi dalla scorsa Serie A solo a causa di un clamoroso crollo nel finale dopo una stagione vissuta a lungo in modo più che positivo. Il Monza arriva invece dal successo contro il Frosinone, a sua volta senza dubbio prezioso: i brianzoli caddero nei playoff nella scorsa stagione, motivo in più per provare ad evitarli. Se ne riparlerà più avanti: per i brianzoli adesso la priorità è il focolaio Covid purtroppo divampato all’interno del gruppo squadra.

RISULTATI SERIE B, 18^ GIORNATA

Ore 14.00

Alessandria Parma

Brescia Cittadella

Ore 16.15

Perugia Ternana

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 38

Brescia 33

Cremonese 32

Benevento, Lecce, Monza 31

Frosinone, Cittadella 28

Ascoli, Perugia 26

Como 25

Reggina 23

Ternana 22

Spal, Parma 20

Alessandria 17

Cosenza 16

Crotone 11

Pordenone 8

Vicenza 7



