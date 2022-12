Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score 19^ giornata, 26 dicembre

RISULTATI SERIE B: SI INIZIA CON BRESCIA PALERMO

I risultati Serie B saranno assoluti protagonisti oggi, lunedì 26 dicembre 2022, dal momento che il giorno di Santo Stefano sarà caratterizzato dalle ben dieci partite che andranno a comporre nelle prossime ore la diciannovesima giornata del campionato cadetto, che per la Serie B 2022-2023 sarà l’ultimo turno del girone d’andata, ma anche l’ultimo dell’anno solare 2022 e l’ultimo prima della pausa. Insomma, possiamo dire sotto ogni punto di vista che oggi si arriva a metà del cammino, un punto significativo per la Serie B.

Scopriamo innanzitutto il programma di queste dieci partite che ci daranno oggi i risultati Serie B per la diciannovesima giornata e naturalmente andranno anche a completare la classifica di Serie B al termine del girone d’andata. Si comincerà alle ore 12.30 con il lunch-match Brescia Palermo, seguito alle ore 15.00 da Ascoli Reggina, Benevento Perugia, Cagliari Cosenza, Como Cittadella, Spal Pisa, Sudtirol Modena e Venezia Parma, dunque ben sette partite in contemporanea. Infine, avremo i due posticipi che saranno alle ore 18.00 Frosinone Ternana e alle ore 20.30 il big-match Bari Genoa.

RISULTATI SERIE B: LA CAPOLISTA

Nella nostra panoramica sui risultati Serie B vogliamo parlare adesso soprattutto della capolista Frosinone, che nel precedente turno di campionato ha perso per 1-0 sul campo del Genoa sprecando l’occasione per andare in fuga, ma resta comunque il punto di riferimento con i suoi 36 punti, che portano i ciociari ad avere tre punti di margine sul secondo posto della Reggina e soprattutto sei sulla coppia al terzo posto, formata dal Bari e proprio dal Genoa che ha colto quindi una vittoria davvero preziosa otto giorni fa a Marassi.

In effetti, dobbiamo dire che il Frosinone sta in un certo senso “vivendo di rendita” nelle ultime settimane, perché il primato dei ciociari si basa soprattutto sulla prima parte del campionato cadetto. Le ultime cinque giornate invece hanno portato al Frosinone solamente una vittoria, ben tre pareggi e infine la già citata sconfitta a Genova, però dietro vanno piano anche le inseguitrici e allora il Frosinone resta comunque saldamente primo. Servirebbe però tornare a vincere oggi, in casa contro la Ternana, per rendere davvero solido questo primo posto ciociaro…

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA, 19^ GIORNATA

ore 12.30

Brescia Palermo

ore 15.00

Ascoli Reggina

Benevento Perugia

Cagliari Cosenza

Como Cittadella

Spal Pisa

Sudtirol Modena

Venezia Parma

ore 18.00

Frosinone Ternana

ore 20.30

Bari Genoa

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone 36

Reggina 33

Bari, Genoa 30

Pisa, Parma, Sudtirol, Ternana 26

Ascoli 25

Brescia 24

Palermo 23

Benevento, Modena, Cagliari 22

Spal 20

Venezia, Como, Cittadella 19

Cosenza 17

Perugia 16











