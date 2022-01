Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score 20^ giornata (22 gennaio)

RISULTATI SERIE B: LE PARTITE DI OGGI!

I risultati Serie B tornano protagonisti anche oggi, sabato 22 gennaio 2022, in un campionato che prova ad andare avanti pur tra mille difficoltà legate al Covid. Basterebbe dire che la ventesima giornata attesa in questo weekend avrebbe dovuto essere disputata il 29 dicembre scorso e che, nonostante questo ritardo, ci sono comunque ancora diverse partite da recuperare: la situazione è complicata, ma almeno per oggi proviamo a pensare solo al campo.

Il programma delle partite che oggi ci daranno nuovi risultati Serie B si annuncia piuttosto fitto, perché oggi sarà un sabato con ben sette partite: si comincerà alle ore 14.00 con Alessandria Benevento, Brescia Ternana, Como Crotone, Cosenza Ascoli, Monza Reggina e Spal Pisa, infine alle ore 16.15 avremo il posticipo Perugia Pordenone. Questa sera dunque la classifica di Serie B ci fornirà spunti ulteriori, nonostante gli asterischi sempre presenti.

RISULTATI SERIE B: LA CAPOLISTA

Il girone d’andata che doveva finire a Santo Stefano è finito solo settimana scorsa, ma abbiamo comunque la squadra campione d’inverno, di cui parliamo più diffusamente per i risultati Serie B. Si tratta del Pisa, che però sette giorni fa ha perso in casa contro il Frosinone e sente dunque il fiato sul collo da parte delle inseguitrici, innanzitutto il Brescia che è dietro per un solo punto, ma potenzialmente anche del Lecce, a -4 con una partita ancora da recuperare.

Il Pisa è stato comunque splendido protagonista dei primi mesi del campionato di Serie B, anche perché sulla carta non era di certo fra le primissime favorite per la promozione, dunque il cammino dei nerazzurri toscani nei mesi scorsi è stato ancora più significativo. Adesso però c’è da difendere questo primato: oggi ci attende Spal Pisa e sarebbe stato difficile immaginare un ritardo di ben 17 punti per i ferraresi, che non possono sbagliare. Trasferta quindi ostica, ma il Pisa ha le potenzialità per fare molto bene…

RISULTATI SERIE B, 20^ GIORNATA

Ore 14.00

Alessandria Benevento

Brescia Ternana

Como Crotone

Cosenza Ascoli

Monza Reggina

Spal Pisa

Ore 16.15

Perugia Pordenone

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 38

Brescia 37

Benevento, Cremonese 35

Frosinone, Lecce* 34

Monza 32

Cittadella*, Ascoli 29

Perugia 28

Como 25

Parma*, Ternana, Reggina 23

Spal 21

Alessandria* 17

Cosenza* 16

Crotone* 11

Pordenone 8

Vicenza** 7

Ogni * una partita in meno



