RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Le ambizioni del Como! Diretta gol live score (oggi sabato 13 gennaio 2024)

RISULTATI SERIE B: FOCUS SUL COMO

Dopo aver parlato della FeralpiSalò restiamo in Lombardia per parlare anche del Como, protagonista dei risultati Serie B nei quartieri più alti della classifica, dal momento che la società lariana condivide il secondo posto a quota 35 punti con il Venezia, alle spalle solamente del Parma. Il cambio di allenatore quindi sta funzionando, anche se in verità pure con Moreno Longo il rendimento era ottimo, quindi Cesc Fabregas sta proseguendo sul rendimento che già era consono al Como con il primo allenatore stagionale.

Nel mese di dicembre sono arrivate tre vittorie, un pareggio e una sconfitta per un totale di 10 punti in cinque partite giocate, adesso il Como può puntare alla promozione anche per via diretta e non solo tramite playoff, ma le rivali sono tante e con un intero girone da giocare non vale la pena di fare troppi calcoli. Meglio semmai dare il massimo fin da oggi pomeriggio, provando a sfruttare un turno sulla carta abbastanza favorevole per la ripartenza della Serie B, dal momento che il Como giocherà in casa contro uno Spezia in enorme difficoltà e attualmente in zona retrocessione… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

UN RICCO SABATO

I risultati Serie B torneranno grandi protagonisti oggi, sabato 13 gennaio 2024: finita la pausa invernale in verità già ieri con il primo anticipo della ventesima giornata del campionato di Serie B 2023-2024, da oggi pomeriggio si entrerà nel vivo del primo turno del girone di ritorno e anche dell’anno solare 2024, perché nelle prossime ore saranno in programma ben sei partite, lasciando poi tre posticipi a una domenica comunque a sua volta piuttosto intensa a questo giro.

Andiamo allora subito a scoprire quale sarà il programma delle partite di oggi per i risultati Serie B di questa ventesima giornata del campionato cadetto. Come è ormai consuetudine, la fascia più intensa del sabato sarà quella delle ore 14.00, quando cominceranno in contemporanea Bari Ternana, Cittadella Palermo, Como Spezia, Modena Brescia e Sudtirol FeralpiSalò, mentre alle ore 16.15 ci sarà spazio per il primo posticipo, che oggi pomeriggio sarà Pisa Reggiana.

RISULTATI SERIE B: IL FANALINO DI CODA

Può essere curioso stabilire di dedicare la nostra attenzione per i risultati Serie B all’ultima in classifica, ma la FeralpiSalò si merita spazio perché ha finito il girone d’andata con ben 7 punti nelle ultime tre partite disputate, cioè esattamente la metà del bottino ottenuto dalla neopromossa società bresciana nell’intera andata. La FeralpiSalò si era tolta grosse soddisfazioni battendo la Cremonese ed espugnando un campo prestigioso quale Marassi grazie alla vittoria esterna sulla Sampdoria, infine a Santo Stefano riuscì pure a pareggiare contro il Venezia.

Risultati quindi ancora più significativi, perché ottenuti contro tre avversarie certamente sulla carta superiori alla FeralpiSalò, che invece ha dimostrato di essere ancora “viva” e decisamente combattiva, quindi con legittime ambizioni di salvezza, anche se naturalmente l’ultimo posto nella classifica di Serie B resta scomodo. Sicuramente la FeralpiSalò avrebbe fatto a meno della pausa, che ha spezzato un ottimo momento: adesso però bisogna provare a ripartire con il piede giusto, a maggior ragione perché oggi contro il Sudtirol ci sarà un vero e proprio scontro diretto.

RISULTATI SERIE B, 20^ GIORNATA

ore 14.00

Bari Ternana

Cittadella Palermo

Como Spezia

Modena Brescia

Sudtirol FeralpiSalò

ore 16.15

Pisa Reggiana

CLASSIFICA SERIE B

Parma 41

Venezia, Como 35

Cittadella, Catanzaro 33

Cremonese, Palermo 32

Modena 28

Brescia 25

Sampdoria (-2), Bari, Reggiana 23

Pisa 22

Cosenza 21

Sudtirol, Lecco 20

Ternana 18

Ascoli, Spezia 17

FeralpiSalò 14











