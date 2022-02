Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score 22^ giornata (12 febbraio)

RISULTATI SERIE B: LE PARTITE DI OGGI!

I risultati Serie B torneranno protagonisti oggi, sabato 12 febbraio: con la ventiduesima giornata inizierà un vero e proprio tour de force caratterizzato da numerosi turni infrasettimanali oltre agli impegni dei weekend, dunque stiamo entrando in una fase che potrebbe essere decisiva anche per l’incertissima classifica di Serie B, che al momento racchiude le prime sette squadre nello spazio di appena sei punti.

Di conseguenza ad ogni giornata possono cambiare anche radicalmente le gerarchie della categoria cadetta, andiamo allora senza indugio a scoprire che cosa ci offriranno oggi i risultati Serie B: alle ore 14.00 si giocheranno Cittadella Cremonese, Monza Spal, Parma Pordenone, Pisa Ternana e Vicenza Cosenza, mentre alle ore 16.15 sarà la volta di Perugia Frosinone e Reggina Crotone. Infine, avremo domani i tre posticipi che completeranno questa 22^ giornata di Serie B.

RISULTATI SERIE B: EQUILIBRIO AI VERTICI

Abbiamo dunque già capito che i risultati Serie B vivono sul filo dell’equilibrio e dell’incertezza, con almeno sette squadre che sono pienamente in corsa per le due promozioni dirette, senza trascurare del tutto nemmeno Cittadella, Ascoli e Perugia, che comunque sono autorevoli candidate almeno per i playoff. Davanti però c’è il “trenino” dai 41 ai 35 punti: nessun ex-aequo, ma la bellezza di sette squadre in questo fazzoletto, con un solo punto di differenza tra un “vagone” e l’altro.

Detto che nei posticipi di domani scenderanno in campo tre di queste sette squadre, tra cui la capolista Lecce ma anche Brescia e Benevento, con le due squadre meridionali che daranno vita a un imperdibile scontro diretto, già oggi comunque scenderanno in campo quattro delle big della Serie B 2021-2022. Il turno potrebbe essere sulla carta favorevole a Monza e Pisa, che saranno impegnate in casa rispettivamente contro Spal e Ternana. Trasferte molto ostiche invece per la Cremonese a Cittadella e il Frosinone a Perugia, cioè sui campi di due fra le prime inseguitrici: le carte si rimescoleranno ulteriormente?

RISULTATI SERIE B, 22^ GIORNATA

ore 14.00

Cittadella Cremonese

Monza Spal

Parma Pordenone

Pisa Ternana

Vicenza Cosenza

ore 16.15

Perugia Frosinone

Reggina Crotone

CLASSIFICA SERIE B

Lecce 41

Pisa 40

Brescia 39

Cremonese 38

Frosinone 37

Benevento 36

Monza 35

Cittadella, Ascoli 32

Perugia 31

Como, Ternana 27

Parma 25

Spal, Reggina 23

Alessandria 21

Cosenza 18

Crotone 14

Pordenone 12

Vicenza 11



