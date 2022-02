Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score 23^ giornata, 15 febbraio

RISULTATI SERIE B: TURNO INFRASETTIMANALE

I risultati Serie B tornano protagonisti già oggi, martedì 15 febbraio 2022, perché a causa dei precedenti rinvii per la pandemia di Coronavirus adesso è in programma il primo di ben tre turni infrasettimanali consecutivi che renderanno questo periodo sino all’inizio di marzo una fase che potrebbe essere davvero fondamentale per l’intero andamento della Serie B 2021-2022. Al momento regna l’equilibrio in una incredibile classifica di Serie B, ma al termine delle sette giornate in programma nello spazio di tre settimane qualcosa potrebbe cambiare.

In questo turno infrasettimanale che rappresenta la 23^ giornata, i risultati di Serie B saranno suddivisi in sei partite al martedì e quattro al mercoledì, sempre con fischio d’inizio in programma alle ore 18.30. Oggi dunque potremo seguire Cosenza Perugia, Cremonese Parma, Pisa Vicenza, Pordenone Cittadella, Spal Reggina e Ternana Monza, sei incontri che ci diranno già moltissimo per la classifica, anche se poi il quadro completo sarà possibile averlo solamente domani sera.

RISULTATI SERIE B: LA LOTTA AL VERTICE

Detto che la capolista Lecce scenderà in campo solamente domani, i risultati Serie B offriranno comunque già oggi indicazioni molto importanti per la lotta al vertice della classifica del campionato cadetto, perché scenderanno in campo molte delle formazioni del gruppo di testa, a cominciare da Cremonese e Pisa, che sono appaiate al secondo posto a un solo punto dal Lecce e dunque puntano al primato almeno per una notte, senza dimenticare che oggi giocherà anche il Monza, esaltato dalla netta vittoria di sabato contro la Spal.

Sabato erano arrivate notizie eccellenti anche da parte della Cremonese, che era andata a vincere sul difficile campo del Cittadella per balzare al secondo posto, inoltre in questo momento i grigiorossi lombardi sembrano essere in assoluto la squadra più in forma della Serie B, status che proveranno a confermare anche oggi nel “quasi derby” allo Zini contro il Parma. Il Pisa invece ospita il fanalino di coda Vicenza e avrà dunque il “dovere” di vincere, dopo non essere andato oltre il pareggio contro la Ternana: sarebbe un delitto non cogliere alcuna vittoria in questo doppio turno casalingo.

RISULTATI SERIE B, 23^ GIORNATA

Ore 18.30

Cosenza Perugia

Cremonese Parma

Pisa Vicenza

Pordenone Cittadella

Spal Reggina

Ternana Monza

CLASSIFICA SERIE B

Lecce 42

Cremonese, Pisa 41

Brescia 40

Monza 38

Benevento, Frosinone 37

Perugia 34

Ascoli 33

Cittadella 32

Parma, Como, Ternana 28

Reggina 26

Spal 23

Alessandria 22

Cosenza 19

Crotone 14

Vicenza, Pordenone 12



