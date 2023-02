Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score 24^ giornata (11 febbraio)

RISULTATI SERIE B: LA QUINTA DI RITORNO!

Sono otto le partite che sabato 11 febbraio compongono il quadro dei risultati di Serie B: si gioca per la 24^ giornata, che è stata inaugurata da Genoa Palermo (venerdì sera) e domani si chiuderà con il posticipo Bari Cosenza. Come sempre piatto ricco alle ore 14:00, quando vivremo Brescia Modena, Cagliari Benevento, Frosinone Cittadella, Reggina Pisa, Sudtirol Como e Venezia Spal; oggi però avremo due partite alle ore 16:15, e nello specifico si tratterà di Ascoli Perugia e Ternana Parma, anche con queste vedremo come cambierà la classifica di Serie B.

Dando uno sguardo ai risultati di Serie B per questo sabato possiamo notare come il Frosinone abbia fatto il vuoto: i ciociari entrano nella 24^ giornata con 11 punti di vantaggio sul Genoa e 12 sulla Reggina, un vantaggio assolutamente confortante e che oggi Fabio Grosso proverà eventualmente ad aumentare sfidando il Cittadella, che è reduce da una bella vittoria sull’Ascoli e dunque è in fiducia. Si sta muovendo parecchio anche la classifica nelle zone playout e retrocessione, dunque questo sabato sarà particolarmente entusiasmante: vedremo come andranno le cose…

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci avviciniamo al sabato che ci fornirà i risultati di Serie B per la 24^ giornata: dobbiamo ricordare che l’ultimo turno è stato fatale a due allenatori che sono stati esonerati. È terminata l’avventura ad Ascoli per Cristian Bucchi, mentre il Benevento ha fatto fuori Fabio Cannavaro che già qualche mese fa aveva rassegnato le dimissioni (respinte). In particolare è delicatissima la situazione dei sanniti, penultimi in classifica e in caduta libera, anche perché la squadra è stata costruita per salire in Serie A e si ritrova invece a dover lottare per non terminare in Serie C, avendo scarsa attitudine (sulla carta) a partite di un certo tipo.

Anche l’Ascoli comunque non è messo bene, e oggi ha una partita importante contro un Perugia che, reduce da due vittorie, si è portato allo stesso livello di classifica; tra le altre pericolanti, caduta libera per il Brescia che è in zona playout mentre sta risalendo bene il Parma, che intanto si è portato tra le prime otto e ora vuole fare un ulteriore salto di qualità. Importante per Fabio Pecchia la sfida del Liberati, perché la Ternana ha gli stessi punti dei ducali e dunque è una rivale diretta per l’obiettivo playoff.

RISULTATI SERIE B: 24^ GIORNATA

Ore 14:00 Brescia Modena

Ore 14:00 Cagliari Benevento

Ore 14:00 Frosinone Cittadella

Ore 14:00 Reggina Pisa

Ore 14:00 Sudtirol Como

Ore 14:00 Venezia Spal

Ore 16:15 Ascoli Perugia

Ore 16:15 Ternana Parma

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone 51

Genoa 43

Reggina 39

Sudtirol 38

Bari 36

Palermo 34

Ternana, Parma 33

Cagliari 32

Pisa, Modena 31

Cittadella 27

Como, Perugia, Ascoli 26

Brescia 25

Spal, Venezia 24

Benevento 23

Cosenza 22











